SOCIEDAD Un premio a una academia de inglés utrerana por su compromiso para acabar con el acoso escolar La escuela de idiomas utrerana «Premier School of English» recibe un reconocimiento por su campaña «antibullying»

En el año 2017 la escuela de enseñanza de idiomas de Utrera «Premier School of English» -ubicada en la calle Perafán de Rivera- , decidía dar un paso más allá en su actividad y contribuir en la construcción de una sociedad más justa y habitable. Además de enseñar inglés cada día a cientos de alumnos de todas las edades, esta academia decidía poner en marcha una campaña contra el acoso escolar, que recientemente ha sido premiada a nivel nacional por la Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas (FECEI), dentro de la categoría dedicada a programas de responsabilidad social corporativa impulsados a lo largo del pasado año 2018.

Se trata del único centro de la provincia de Sevilla que ha conseguido un galardón en esta importante gala para el sector, ya que junto a «Premier School of English», recogió también su galardón en dicha categoría la academia ELI ubicada en Granada. Se trata de premios que tratan de reconocer el carácter innovador de determinadas iniciativas e incentivan que los centros de enseñanza de idiomas vayan más allá de su propia actividad, poniendo en marcha proyectos que permitan a los alumnos adaptarse a los cambios de la sociedad actual, que apuesten por el bien común y que tengan un impacto directo sobre el entorno en el que se ubican.

Desde hace dos años, en esta academia utrerana de idiomas no sólo se imparten clases de inglés, ya que el objetivo es concienciar y darle la mayor visibilidad posible a un problema social tan importante como es el «bullying» -el acoso escolar- que sufren en silencio muchos alumnos, profesores y familias. «Una academia de inglés no es un lugar en el que suelan existir problemas de acoso escolar, pero muchos de nuestros alumnos son niños y por eso decidimos poner en marcha esta campaña, para darle visibilidad a este problema y ayudar a frenarlo», explica Francis Rodríguez, director de este centro de enseñanza de idiomas utrerano.

Así, en noviembre de 2017 comenzaba el compromiso de la academia para poner su granito de arena contra el acoso escolar, organizando una serie de jornadas y conferencias en las que han participado especialistas en la materia que pueden dar claves importantes para detectar el acoso escolar y dotar a los padres de las herramientas necesarias para luchar contra esta lacra.

Habitualmente cuando hablamos de acoso escolar, solemos cometer el error de reducir el problema de manera exclusiva al acosador y al acosado, cuando realmente se trata de un fenómeno más complejo en el que participan más personas, que se denominan de manera técnica como «los espectadores», es decir todos aquellos que presencian los actos de acoso pero a la hora de la verdad no se atreven a hacer algo por diferentes motivos. Precisamente este ha sido uno de los aspectos en los que más se centra la campaña que pone en marcha esta academia, ya que como explica su director: «si no hay espectadores, es muy raro que se dé una situación de acoso, por lo que tenemos que trabajar en la reacción de las personas que pueden presenciar un acoso, para que cuando se encuentren en una de estas situaciones no reaccionen de manera pasiva, si no activa, que puede ser algo tan sencillo como informar a un profesor o a un adulto de lo ocurrido».

La campaña también ha llegado a otras academias de idiomas de la provincia de Sevilla

El enfoque que ha puesto en marcha desde hace dos años la academia de idiomas utrerana ha servido para que el mensaje se propague y muchos otros centros de enseñanza de idiomas de Sevilla hayan decidido adoptar esta campaña e impulsarla en sus aulas, con el objetivo de que la intención llegue al mayor número de escolares posible. En este caso el mensaje se está divulgando en muchas de las academias que pertenecen a la Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas de Andalucía (ACEIA) que cuenta con 105 empresas dedicadas a la enseñanza de idiomas a lo largo y ancho de tierras andaluzas.

«Como padres que somos, nos preocupa el tema del acoso escolar, trabajamos todos los días con niños, por lo que pensamos que podíamos hacer algo más que enseñar idiomas y servir de escaparate y de refuerzo para lanzar mensajes que puedan ayudar a terminar con este problema social», explica el propio Francis Rodríguez, quien precisa que el premio les ha servido «como incentivo para seguir adelante con esta campaña».