El joven músico de Utrera que la BBC considera «una estrella del panorama musical británico» El saxofonista Manu Brazo ha ganado varios premios y ha actuado en una cena de gala con la familia real inglesa

La música ha sido siempre un elemento central en la vida del joven saxofonista utrerano Manu Brazo, quien desde el año 2016 reside en Londres para cursar estudios de Máster de Interpretación en el Royal College of Music, donde accedió tras conseguir una beca a la que aspiran músicos de todo el mundo.

La carrera del utrerano en tierras ingleses está avanzando a pasos agigantados, hasta el punto que una de las cadenas televisivas de referencia en el país y en toda Europa, como es el caso de la BBC, ha manifestado en un informativo que se trata de «una de las jóvenes estrellas del panorama musical de Gran Bretaña». Una información que aparecía en un espacio televisivo dedicado a uno de los encuentros de música clásica más importantes de todo el Reino Unido, el Newbury Spring Festival, donde el joven saxofonista utrerano actuaba con su formación «Vario Duo».

Los piropos para Manu Brazo no aparecieron sólo en televisión, ya que incluso el director de esta cita musical Mark Eynon, aseguró que «ha sido la primera vez en los últimos 30 años de vida de este festival que he visto a todo el auditorio en pie aplaudiendo tras el concierto de un artista aún no consagrado».

El utrerano ha actuado en una cena de gala celebrada en el Old Royal Naval College de Londres

Una actuación que le valía a Manu Brazo la invitación a una cena de gala celebrada en «The Painted Hall», un recinto ubicado en la Old Royal Naval College de Londres, y que es conocido como la Capilla Sixtina inglesa. Una cena a la que acudió lo más granado de la alta sociedad inglesa, entre ellos algunos miembros de la familia real británica así como el actor David Bradley, conocido por sus intervenciones en la serie Juego de Tronos y en la película Harry Potter. Al final de la velada, el músico utrerano tomó su instrumento y actuó para los asistentes a la cena, en lo que asegura emocionado que ha sido «uno de las acontecimientos más impresionantes que he visto en mi vida».

Manu Brazo está persiguiendo en Inglaterra, armado de mucho trabajo y dedicación, su sueño de poder dedicarse de manera profesional al mundo de la música y hasta el momento un amplio historial de éxitos y logros lo avalan. Así, recientemente ha resultado vencedor de los premios «Philip y Dorothy Green Youngs Artists», uno de los galardones más importantes del país para los músicos jóvenes. Un certamen que comenzó su andadura en 1961, siendo el utrerano el tercer español que se alza con este reconocimiento. Ha actuado como solista en la Royal Opera House, en el Victoria Albert Museum, en King's Place o en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. Su progresión y talento le han llevado también a realizar actuaciones y a ser entrevistado en programas especializados de música clásica en la BBC radio 3 y en Clasicc FM.

Recientemente dejaba las tierras británicas para protagonizar una actuación en el Espacio Turina de Sevilla con la Orquesta Bética de Cámara (OBC) bajo la dirección de Michael Thomas, y para participar en la clausura de Ciclo de Jóvenes Intérpretes, en el Teatro Maestranza, con el cuarteto de saxofones SQ4. El próximo 7 de junio recalará en Utrera para tomar parte en la segunda edición del «Ciclo de Música de la lustración», mientras que también afrontará otras citas en Inglaterra.

Un joven enamorado de la música, a quién le viene la afición de su abuelo, quien también tocaba el saxofón y que está consiguiendo de manera fulgurante abrirse paso en el panorama musical del Reino Unido.