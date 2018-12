DEPORTE Esteban Orozco, un futbolista con el corazón dividido entre Utrera y Guinea Ecuatorial Este joven, que fue adoptado por una familia de Utrera con sólo 22 meses, ha debutado con la selección de Guinea

Alberto Flores

Utrera Actualizado: 16/12/2018 10:35h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Esteban Orozco es utrerano por los cuatro costados, como así lo demuestra su acento, sus costumbres, su manera de enfrentarse a la vida y porque la gran mayoría de sus recuerdos se asientan en las calles de esta localidad de campiña sevillana. Su historia es de esas que ponen los pelos de punta, porque su madre biológica –nacida en Guinea Ecuatorial- falleció en el momento del parto, en Zaragoza, y con sólo 22 meses Esteban Obiang Obono, recaló en Utrera, donde le esperaban con ilusión Juan y Mercedes, que se convertirían desde ese momento en sus padres.

Desde muy pequeño sus condiciones físicas asombraron a todos y cuando por primera vez un balón llegó a sus pies, comenzaba un idilio con este deporte que en la actualidad ha tenido una de sus culminaciones, porque el futbolista utrerano acaba de debutar con la selección nacional de fútbol de Guinea Ecuatorial, el país de su familia biológica, que curiosamente no había pisado nunca hasta que recibió la llamada del combinado nacional.

«Llegar a Utrera con solo 22 meses es lo más importante que me ha pasado en la vida. Me siento completamente utrerano, como si hubiera nacido aquí, es el lugar que me ha visto crecer y donde me he hecho un hombre», cuenta el propio Esteban, quien apenas tiene recuerdos que no sean con el sello utrerano y que reconoce que no le costó nada adaptarse a la localidad porque desde el primer instante su familia adoptiva «me hizo sentirme como lo que soy, como uno más».

Esteban llegó a Utrera con sólo 22 meses y su llegada fue un acontecimiento para su familia de adopción

La llegada de Esteban se vivió como un auténtico acontecimiento en la familia Orozco, todos estaban expectantes y muy pronto comenzó a hacer su vida normal, como cualquier otro niño utrerano más, gracias al amor que le brindaron todos los miembros de su nueva familia.

Esteban fue creciendo y tal como preveían los técnicos que lo habían visto dar sus primeras patadas a un balón, desarrolló un físico espectacular para la práctica del fútbol, por lo que comenzó a escalar rápidamente en las categorías inferiores del Club Deportivo Utrera. Pronto los ojeadores del Real Betis Balompié se fijaron en él y el utrerano inició su aventura en el equipo verdiblanco, primero en el equipo juvenil y posteriormente en el Betis Deportivo. Las particularidades del deporte rey provocaron que no tuviera suerte en este proyecto, por lo que recientemente volvía a la disciplina del Club Deportivo Utrera para jugar con el equipo de su pueblo en Tercera División, en una temporada redonda porque el Utrera no se mueve de los primeros puestos de la clasificación.

Selección nacional

En todo este proceso llegaba una llamada que iba a conectar al utrerano con sus orígenes, porque gracias a su convocatoria con la selección nacional de Guinea Ecuatorial ha tenido la oportunidad de conocer por primera vez su país natal. «Lo asumí como un reto y como un orgullo especial, para cualquier jugador lo más grande es jugar para su país. También me siento español, pero tuve que tomar una decisión y creo que en esta selección en unos años podremos hacer algo grande».

Una de las dificultades con las que se encuentra Esteban es la lengua nativa de sus familiares, ya que en Guinea además del castellano, también se habla en fang, una complicada lengua que el utrerano desconoce, pero que asegura que «me gustaría ir aprendiendo poco a poco, al menos para poder hablar algo con mis tías y con mis primos. Ha sido muy bonito porque he podido conocer a una gran parte de mi familia biológica que no había visto nunca, a muchas tías y primos, que cada vez que voy vienen al aeropuerto a recibirme», cuenta el deportista.

Una historia apasionante la que protagoniza el joven utrerano, en la que el deporte ha servido como un vehículo perfecto para conectarlo con sus orígenes, para que en su corazón haya espacio tanto para la tierra de sus antepasados –Guinea Ecuatorial- como para la ciudad que siente como suya, Utrera.