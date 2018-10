EMPRESAS Antonio Camino, un utrerano que partió de cero para convertirse en un empresario de referencia en Sevilla El utrerano, que dirige Tecade Group, va a recibir el premio de «Sevillano del Año», del Club Rotary de Sevilla

Con sólo 11 años de edad, en una Utrera plagada de calles sin asfaltar, de niños que jugaban sin preocupaciones y donde la mayoría de las familias vivían en casas de vecinos, Antonio Camino tomaba la decisión de no continuar con sus estudios y comenzar a trabajar. Tiempos en los que los niños que llevaban todavía pantalón corto, empezaban a aprender un oficio, que en el caso de Antonio fue primero el mundo de la carpintería y posteriormente el sector de la herrería. En aquel momento, muy pocos podían ni siquiera llegar a soñar, que unas décadas después Antonio iba a poner en marcha una de las empresas siderúrgicas más importantes de toda la provincia de Sevilla, Tecade Group, que en la actualidad cuenta con unas instalaciones de 60.000 metros cuadrados en el Puerto de Sevilla y elabora proyectos en todo el mundo.

Antonio Camino es el perfecto ejemplo de hombre forjado a sí mismo, que procediendo de una familia de origen humilde, sin apenas contactos ni recursos económicos, fue capaz de creer en una idea, soñarla y hacer todo lo posible para que ese proyecto se convirtiera en una realidad. Sus primeros pasos profesionales los dio de la mano de Manolo Benavides, cobrando «tres duros» por su salario y dedicándose principalmente a la reparación de los molinos usados para moler la aceituna.

El secreto del éxito

Según explica el propio utrerano, para poder tener éxito en el mundo empresarial, no existe ningún secreto ni tampoco una fórmula infalible, para Camino lo único que hay que hacer es «ser trabajador, formal, no ser envidioso, hacerlo todo con ilusión y soñar todos los días con los pies en el suelo, soñar no cuesta dinero».

Tras sus primeros pasos profesionales, Antonio fundó lo que se convirtió en el germen de Tecade Group en 1986, una empresa que creció de manera vertiginosa, hasta el punto de que pronto se quedó sin suficiente suelo industrial en Utrera teniendo que instalar su factoría en Los Molares, donde dispone de una sede con 25.000 metros cuadrados. Hoy Tecade Group es una firma que apenas necesita presentación, con un puesto indiscutible en el sector de los puentes metálicos y estructuras «Offshore» -construcción de plataformas petrolíferas-.

Una empresa con sello utrerano, que en la actualidad gestionan en el día a día sus hijos, y que ha ejecutado importantes trabajos prácticamente en todo el mundo, entre los que se pueden destacar el puente sobre el río San Lorenzo en Canadá, el puente de la Constitución de 1812 en Cádiz, varios proyectos en Glasgow (Escocia), varias pasarelas para el metro de Sevilla, el puente que formó parte del circuito de Fórmula 1 de Valencia o dos puentes en Córdoba. En función de los pedidos y la carga de trabajo, puede llegar a tener en determinadas épocas del año hasta 600 trabajadores. Un lugar crucial dentro del sector al que Camino asegura que «nunca pensé que iba a llegar a donde hemos llegado, siempre he sido emprendedor y atrevido, esas son las fuerzas que me han empujado».

Antonio Camino siempre ha tratado de colaborar con numerosas causas sociales en Utrera

Al margen de su trayectoria profesional, Antonio ha sido siempre una persona que ha destacado por su apoyo silencioso a numerosas obras solidarias que se ponen en marcha en la localidad. Entidades utreranas que se dedican a ayudar a los más necesitados saben que siempre pueden contar con el apoyo de toda la familia Camino. En otros apartados ha sido hermano mayor de la hermandad de El Rocío de Utrera durante dos mandatos y en la actualidad, junto a Pepe Miñán, dirige la peña sevillista «Joaquín Caparrós», que ensalza la labor de otro conocido utrerano como es el actual director de fútbol del Sevilla Fútbol Club-

Por todo ello, el próximo 23 de noviembre, el empresario utrerano va a recibir el galardón de «Sevillano del año», que desde 1983 entrega el Club Rotary de Sevilla, un reconocimiento que según el presidente de esta entidad; Juan José Martín, «atiende a la reconocida trayectoria empresarial de más de 30 años al frente de una empresa familiar en el sector de grandes estructuras metálicas, desarrollada a escala internacional». Un día que a buen seguro será emotivo para este utrerano, que se ha convertido en todo un ejemplo en Utrera de que los sueños, con mucho trabajo y dedicación, se pueden convertir en una realidad.