Alba y Andrea Toro, dos hermanas utreranas que están haciendo historia en el balonmano playa

Hay días en los que dependiendo de como sople el viento casi es posible aspirar el aroma del océano Atlántico en Utrera. En cualquier caso, por mucho que les pese a los utreranos, la localidad no tiene playa, pero eso no es óbice para que no hayan surgido en los últimos años una serie de deportistas que se manejan de manera maravillosa en la arena. Una serie de pioneros de los que las hermanas Alba y Andrea Toro –que sólo tienen en la actualidad 19 años- son las principales representantes.

Practican balonmano playa y desde Utrera han conseguido brillar con luz propia para entrar en la convocatoria del equipo nacional absoluto de balonmano playa que del 11 al 16 de octubre va a tomar parte en los Juegos Mundiales de Arena, que se celebran en Qatar. Se trata de la primera edición de una competición internacional que nace con la intención de convertirse en una cita imprescindible para todos los deportistas que practican deportes de playa, en la que se van a celebrar torneos en un total de 13 disciplinas deportivas, con representación de 90 países.

«Esta convocatoria para nosotras significa el comienzo de algo muy grande, ya que aunque ya hemos estado con las categorías inferiores, competir con la absoluta es muy diferente», ha explicado Alba Toro, quien además entiende que «es muy importante poder vivir esta experiencia las dos juntas. Por eso estamos muy contentas, con muchísima ilusión y con muchas ganas de disputar esta competición».

Progresión

Las dos hermanas utreranas han protagonizado en los últimos años una magnífica progresión, consiguiendo importantes éxitos formando parte de los equipos nacionales en diferentes categorías. Se han formado deportivamente en el Club Balonmano Utrera y desde muy pronto llamaron la atención de los técnicos especializados, convirtiéndose en promesas de este incipiente deporte. Esta cita supone para las dos su primera participación en una competición internacional con la selección absoluta de balonmano playa.

Como suele ocurrir en estos casos, las cosas no suceden por casualidad, ya que aunque Utrera no tenga playa para que puedan practicar estos deportistas, sí es cierto que en los últimos años el Club Balonmano Utrera ha hecho un importante esfuerzo para fomentar esta disciplina. Así, con la ayuda del Ayuntamiento de Utrera y algunas empresas privadas, ha llevado a cabo la puesta en marcha de una serie de pistas de balonmano playa en la zona exterior del pabellón cubierto de Vistalegre, donde en los últimos años se han celebrado torneos de balonmano playa que han congregado a importantes equipos de toda Andalucía. Las hermanas Toro, además de un talento innegable para esta disciplina deportiva, han vivido todo este ambiente muy de cerca, lo que sin duda ha servido para que en estos momentos estén cimentando una carrera deportiva que a buen seguro traerá muchas alegrías para los amantes del deporte en Utrera. Ambas hermanas han protagonizado una destacada progresión en las filas del B.M.U. Maruja Limón Agerul.

La noticia de la convocatoria de ambas hermanas para esta importante cita a nivel internacional ha desatado una cascada de felicitaciones en la localidad, entre las que ha destacado la de toda la familia del balonmano utrerano y el Ayuntamiento de Utrera a través de su delegado de Deportes, Daniel Liria.

El equipo del que van a formar parte las dos hermanas utreranas cuenta con el sobrenombre de «las guerreras de la arena» y se verá las caras en la primera fase con las selecciones de Grecia, Polonia, China, Australia y Vietnam, en una serie de partidos en los que la selección nacional va a contar con el aliento de todos los utreranos, que en la distancia van a estar apoyando a estas dos queridas hermanas.