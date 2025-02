La Universidad de Cádiz solicita su integración en la red europea European Marine Biological Resource Centre

La Voz de Cádiz 26/02/2025

La Universidad de Cádiz, en concreto su Instituto Universitario de Investigación Marina (INMAR), recibió la visita de una delegación del nodo español del European Marine Biological Resource Centre (EMBRC-ES), un importante encuentro ya que desde la UCA-INMAR se ha solicitado la adhesión a la red europea EMBRC.

Esta visita, que se ha organizado para que EMBRC-ES evaluara las capacidades del instituto, tenía como principal objetivo dar a conocer de cerca las infraestructuras y servicios que el INMAR - Universidad de Cádiz ofrece a sus investigadores y a la comunidad científica en general. Además de ello, se ha mostrado el potencial del INMAR - UCA para integrarse en la red EMBRC y explorar posibles colaboraciones futuras.

La posible integración del INMAR - Universidad de Cádiz en EMBRC supondría un mayor reconocimiento a nivel europeo de la investigación marina que se realiza en la UCA, acceso a una red de infraestructuras y servicios de investigación marina a nivel europeo, nuevas oportunidades de colaboración con otros centros de investigación, e impulso a la investigación marina y a la transferencia de conocimiento en la UCA.

Durante la visita, la delegación de EMBRC-ES se reunió con la vicerrectora de Investigación y transferencia, María Jesús Ortega, así como con la directora del INMAR, Carmen Garrido, el director general de Infraestructuras Científicas y responsable de los Servicios Centrales y Periféricos de la UCA, José López López, e investigadores y técnicos del instituto y de la Fundación CEI.Mar. A lo largo de estos encuentros, los miembros de comité visitante recibieron explicaciones detalladas sobre los servicios que ofrece el Instituto Universitario de Investigación Marina y visitaron las instalaciones en el Campus de Puerto Real, sino también el Laboratorio de Investigación Marina (LABIMAR), el buque oceanográfico UCADIZ y el equipamiento adquirido por el proyecto INDALO: Red de Infraestructuras Científicas para el Seguimiento y Adaptación ante el Cambio Global en Andalucía, instalado en la Isla de Tarifa.

Además de todo ello, se celebró una presentación, organizada por la Fundación CEIMAR, donde se explicaron sus orígenes, áreas de actuación y planes de futuro, así como dos proyectos de investigación 'GIBMAR-BB - Marine Biodiversity Baseline for the Gulf of Cadiz and Strait of Gibraltar as a Response to Global Change' y 'Monitorización multiescalar del secuestro de carbono, la biodiversidad y el cambio climático en marismas costeras', enmarcados en ThinkInAzul Andalucía (Plan Complementario de I+D+i en Ciencias Marinas en Andalucía), coordinado por la Fundación CEI.Mar.

Ambos proyectos, pertenecientes a la Línea 1 de ThinkInAzul: «Observación y monitorización del medio marino y litoral», contaron con sus respectivos IP´s como introductores de sus trabajos científicos. Leila Carmona, en el caso de GIBMAR-BB, y Sokratis Papaspyrou, en el de «Monitorización multiescalar del secuestro de carbono, la biodiversidad y el cambio climático en marismas costeras», trasladaron las principales características y resultados de sus proyectos de investigación, a la vez que manifestaron la proyección internacional que, en el futuro, esperan de estos.

EMBRC-ES apoya la investigación centrada en mares y ocános

El grupo de representantes del EMBRC-ES estaba compuesto por Daniel Rey, director del Centro de Investigación Mariña (CIM) de la universidad de Vigo (UVIGO) y representante de esta en el Comité de Dirección Conjunto de la EMBRC-ES; María Huete, gestora de proyectos europeos del CIM, y oficial de accesos de ECIMAT-CIM de la Universidad de Vigo; Ibon Cancio, investigador representante de la Estación Marina de Plentzia – Universidad del País Vasco (PiE-UPV/EHU) en el Comité de Dirección Conjunto de EMBRC-ES; Xabier Lekube, oficial de enlace de EMBRC-ES y oficial de acceso de PiE, y Juan Luis Gómez Pinchetti, subdirector científico de EMBRC-ES, representante en la Asamblea General de EMBRC-ERIC y oficial de accesos del Banco Español de Algas (BEA), de la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias.

El European Marine Biological Resource Centre (EMBRC) apoya a los investigadores para comprender mejor los mares y océanos. Su objetivo es avanzar en la investigación fundamental y aplicada en biología y ecología marina, facilitando el acceso a organismos y ecosistemas marinos, instalaciones experimentales, plataformas tecnológicas y servicios relevantes.

Cuenta con 45 estaciones marinas e institutos de investigación en 9 países miembros. EMBRC-ES es el nodo español de EMBRC, formado por tres operadores locales: la Estación de Ciencias Marinas de Toralla (ECIMAT, CIM-UVigo), la Estación Marina de Plentzia (PiE-UPV/EHU) y el Banco Español de Algas (BEA-ULPGC). Es importante indicar que EMBRC-ES ofrece acceso a diferentes ecosistemas y una amplia cartera de servicios.