La Unidad de Sistemas de San Fernando se corona como el cerebro de la defensa naval

El sector naval de Cádiz se ha dado cita este miércoles a través del Clúster Marítimo, que ha invitado al director de Programas de Navantia Sistemas, Joaquín de los Santos, a mostrar los retos del futuro más inmediato a los que se enfrenta Navantia como empresa tractora. La carga de trabajo que se avecina, motivada por los encargos de la Armada española, han sido el hilo conductor de este encuentro nro empresarial, en el que se ha destacado el potencial gaditano.

De los Santos ha destacado que Navantia es una empresa pública que depende d la SEPI y está adscrita al árbol del Ministerio de Hacienda y es la que aporta, a su vez, valor añadido a la defensa de España, además de generar valor específico a toda la cadena de producción del sector naval y del offshore. La compañía genera unos 26.000 empleos en el conjunto del país, entre directos e indirectos.

Una vez que ha situado a Navantia en el mapa, el responsable de la Unidad de Sistemas ha señalado que este departamento ha crecido en los últimos años hasta erigirse como una figura clave en la defensa naval de nuestro país. La plantilla de Navantia ha pasado de las 5.300 personas a 6.700 en los últimos cinco años. Igualmente es capaz de movilizar a la industria auxiliar, que agrupa a 15.000 trabajadores.

Según Joaquín de los Santos, la Unidad de Sistemas es un área de actividad que aporta valor tecnológico a la compañía y ha recordado que Navantia aporta a sus clientes soluciones globales e integrales y no soluciones parciales. Este ejecutivo ha avanzado durante su intervención que «empezamos ahora con un ambicioso programa para alargar la vida útil de las fragatas de la Armada». La Unidad de Sistemas aglutina a unas 600 personas en los tres centros (San Fernando, Ferrol y Cartagena). «En 2020 solo éramos 300 trabajadores».

Esta área de negocio desarrolla los sistemas de combate, comunicaciones y el sistema integrado de gobierno del barco. Ha comentado que «la transformación digital nos ha llevado a desarrollar nuevos productos y entre ellos destacan los sistemas que se emplean ahora en las nuevas fragatas F 110». Se trata de asistentes específicos, es decir, una especie de red neuronal que acaba con sistemas aislados. Las fragatas que ahora se están construyendo en Ferrol son las primeras unidades que llevan esta tecnología incorporada y desarrolladas en San Fernando.

Esta sección de Navantia participa en proyectos como la nueva fragata europea y es la herramienta tecnológica para combatir la guerra cibernética

Estos productos están blindados contra amenazas. El primer sistema de defensa cibernética está incorporado en los submarinos S 80 y se incorporan también en las F 110. También se está ahora en pleno proceso su incorporación a los vehículos no tripulados.

A nivel de futuro estamos en el desarrollo digital. El Centro de Sistemas Navales de San Fernando (COEX) es un centro de excelencia y está al mando de la Unidad de Sistemas. Hay otro en Ferrol y uno más en Cartagena. Esta unidad de negocio es altamente sensible a la innovación y la Unidad de Sistemas piensa con diez años vista y esa evolución es la que se traslada a los buques. Tenemos una visión estratégica de la Armada a 2050. La Armada ha expresado sus necesidades actuales y de futuro. Se participa también en iniciativas internacionales junto con la OTAN.

Las plataformas de los buques son multidomino que agrupan a unidades navales, anfibias, y submarinas. Es lo que se denomina la nube cibernética. Esta nube se va a desarrollar con el sistema de combate Scomba, que es made in Spain, desarrollado por Navantia, y va a pasar de ser un sistema de combate aislado a ser un sistema de sistema, es decir, concentrará toda la actividad operativa conectando distintas plataformas de defensa y satélites. De los Santos también ha adelantado que la futura corbeta europea ya ha dado sus primeros pasos tecnológicos en San Fernando.

Por último ha confirmado que Navantia necesita mucha mano de obra cualificada: programadores, mecánicos.... Se abre la puerta a unas 500 nuevas plazas para los próximos cursos. «Si no apostamos por la formación no podemos cumplir con los compromisos».

