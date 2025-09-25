La UCA inaugura el nuevo curso en el Campus Bahía de Algeciras, que este año bate récord de alumnado de nuevo ingreso

LA VOZ DE CÁDIZ Algeciras 25/09/2025 a las 20:31h. Compartir Copiar enlace

La Universidad de Cádiz ha inaugurado este jueves oficialmente el curso académico 2025/2026 con la celebración del Acto Solemne de Apertura que ha tenido lugar en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras (ETSIA). La ceremonia ha estado presidida por el rector de la UCA, Casimiro Mantell, que ha destacado tanto la trascendencia de celebrar el acto en una escuela que cumple el medio siglo de actividad como el hecho de que la lección inaugural la leyera la profesora Inmaculada Santiago, la primera mujer en alcanzar un puesto de profesora en esta escuela.

El rector estuvo acompañado en la mesa de Presidencia por el consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez; y por el secretario general de la Universidad de Cádiz, Manuel Rozados. Junto con ellos se encontraban los miembros del equipo rectoral.

Al acto asistieron autoridades como el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce; la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores; el cónsul general del Reino de Marruecos en Algeciras, Driss Soussi; la coordinadora de la Administración General del Estado en el Campo de Gibraltar, Esperanza Pérez; y el subdelegado de la Junta de Andalucía en el Campos de Gibraltar, Javier Ros. También han acudido el comandante naval de Algeciras, el capitán de navío Federico Ruiz; los alcaldes de Castellar y San Martín del Tesorillo, Adrián Vaca y Jesús Fernández respectivamente; y representantes del ámbito académico, político, social y de las grandes industrias del Campo de Gibraltar.

Durante su intervención, el secretario general de la Universidad de Cádiz ha presentado la memoria del curso 2024/2025, que confirma el crecimiento de la UCA y su consolidación como una de las universidades de referencia a nivel nacional. En materia de gobernanza, la Universidad de Cádiz ha culminado su III Plan Estratégico y ha implantado un nuevo modelo de dirección estratégica compuesto por 8 ámbitos, 24 objetivos generales y 81 objetivos específicos. Asimismo, se ha aprobado el Tercer Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el periodo 2025-2028. En cuanto a la transparencia institucional, la UCA ha renovado el sello t de transparente en su categoría más alta y ha escalado hasta el cuarto puesto en el ranking nacional Dyntra, que incluye 77 universidades públicas y privadas. Además, durante el curso, se generaron más de 12.000 impactos informativos en medios y se consolidó una comunidad de más de 196.000 seguidores en redes sociales.

Rozados ha destacado igualmente el crecimiento sostenido de la actividad académica e investigadora en la Universidad de Cádiz. La comunidad universitaria ha estado compuesta por 21.557 estudiantes, 1.806 PDI y 385 investigadores (1.479 con el grado de doctor), y cerca de 907 personas del personal de administración y servicios. La oferta académica del pasado curso ha incluido 44 grados, 59 másteres y 25 programas de doctorado. Este catálogo de titulaciones se asienta en una estructura académica consolidada y formada por 15 centros propios, 2 centros adscritos, 2 Escuelas Doctorales, 45 departamentos y 10 institutos de investigación.

En el ámbito investigador, la UCA ha gestionado 73 proyectos competitivos, 196 grupos activos y ha obtenido 9 nuevas patentes, elevando a 270 el total de títulos de propiedad intelectual vigentes. Además, se han defendido 141 tesis doctorales, con un alto porcentaje de menciones internacionales y cum laude.

En la dimensión internacional de la Universidad de Cádiz, la institución ha recibido a 917 estudiantes, 53 profesores y 84 miembros del personal no académico de otros países y ha facilitado la movilidad internacional de más de 700 miembros de su comunidad universitaria. Y en el aspecto social, Rozados ha recalcado que en el pasado curso se firmaron un total de 175 convenios, de distinta naturaleza, sin contar los convenios de prácticas ni los de transferencia.

Por último, en su repaso ha indicado que en el curso que arranca ahora de manera oficial, se ha implantado una oferta académica pionera con ocho nuevos títulos oficiales, entre ellos el primer grado conjunto internacional en Economía Azul Sostenible y varios másteres internacionales e interuniversitarios, incluyendo el primer máster dual de la UCA. Estos datos, según se ha señalado en el acto, evidencian el compromiso de la Universidad de Cádiz con la calidad, la innovación y la respuesta a los desafíos formativos del entorno. Antes de concluir, Rozados también ha destacado que desde septiembre de 2024 hasta septiembre de 2025, se han convocado 184 plazas de profesorado. En este sentido, ha recalcado la apuesta realizada desde la institución para reducir significativamente la temporalidad.

La adaptación de la UCA al futuro

En el acto de inicio del curso, el rector ha querido tener unas palabras para los estudiantes que reciben los premios extraordinarios. «Son nuestros mejores embajadores y representan los valores de nuestra institución. Estamos en un mundo cada vez más competitivo y personas excelentes como vosotros son necesarias para hacer una sociedad más justa y solidaria», especialmente en un «contexto marcado por numerosas incertidumbres».

En su discurso, en el ámbito global, ha hecho una llamada a la paz y ha pedido a Israel que cese su ofensiva sobre la Franja de Gaza -momento que ha sido interrumpido por los aplausos del público-, a la vez que ha advertido de los riesgos que vive actualmente la sociedad en un ambiente cada vez más polarizado. Ante este escenario, ha reivindicado la universidad pública como «garantía de igualdad, de oportunidad y de derechos» y ha recordado que representan «un ascensor social que ofrece a cualquier persona, independientemente de su origen social, acceder a una educación superior».

Respecto a la situación de la Universidad, Mantell ha detallado que el principal desafío de la UCA es «adaptar nuestra oferta formativa a la situación de nuestro entorno». Ha explicado que además de los ocho nuevos títulos de este curso, en los próximos tres cursos académicos «implantaremos trece nuevas titulaciones con el único propósito de dar respuesta a demandas sociales en formación en nuestra provincia».

El rector ha indicado que para que la oferta de la UCA sea de calidad, es necesario «que las plantillas estén correctamente dimensionadas y que se elimine la precariedad en el profesorado». En este sentido, ha lamentado que el 25% de la docencia es impartida en la UCA por profesorado sustituto. «Gracias al programa María Goyri, durante estos días hemos culminado la contratación de 50 plazas de profesores ayudante doctor y es nuestra intención continuar el curso que viene con otras 50 plazas más, que contribuirán a mejorar esta situación», ha manifestado.

Es por esto que ha reclamado una mejor financiación de las universidades públicas en general y de la Universidad de Cádiz en particular, si bien ha valorado los esfuerzos de la Junta «por alcanzar acuerdos dentro del modelo de financiación y por apostar por la universidad abriendo la posibilidad de nuevas titulaciones y alcanzando acuerdos salariales que podrían considerarse históricos». «Es necesario invertir en universidad; porque la educación, también la superior, insisto, es un derecho», ha recalcado el rector.

Por su parte, el consejero de Universidad ha recalcado el esfuerzo realizado por su administración para garantizar el acceso de todos los ciudadanos al sistema universitario y por mejorar la situación del profesorado. En este aspecto, ha destacado la labor de la Universidad de Cádiz, por ser de las primeras en apostar por la estabilización de los contratos doctorales.

En este sentido José Carlos Gómez también ha valorado la puesta en marcha de partidas de nivelación para asegurar la mejor financiación de las universidades y ha destacado que una de las beneficiadas será la propia Universidad de Cádiz.

Lección inaugural y premios al alumnado

Uno de los momentos más destacados de la jornada se ha vivido cuando la investigadora Inmaculada Santiago ha pronunciado la lección inaugural, La Química, filia o fobia. Con un estilo ameno, ha hecho un repaso por cómo la química ha representado un papel fundamental para entender la mejora en la calidad de vida de la población desde el siglo XIX. Si bien ha reconocido algunos de sus efectos adversos («fruto del desconocimiento, los accidentes o el afán desmedido de lucro o de poder») ha explicado cómo la quimicofobia es fruto más de prejuicios que de un análisis de lo que ha aportado el conocimiento de la composición íntima de las sustancias a la humanidad.

Tanto el rector como el consejero de Universidad, Investigación e Innovación felicitaron a Inmaculada Santiago por su ponencia, que supone el cierre de una larga carrera investigadora y docente vinculada a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras.

Asimismo, durante la ceremonia se vivió con emoción la entrega de los premios extraordinarios de Grado, Máster y Doctorado. Las distinciones las fueron entregando el rector y el consejero de Universidades tras la llamada del estudiante por parte del secretario general.

Campus Bahía de Algeciras

La celebración del acto supone el broche a un año marcado por las buenas cifras en el Campus de la Bahía de Algeciras. Así, por ejemplo, en los últimos tres cursos académicos ha habido un incremento del 30% de alumnos de nuevo ingreso en grados, aunque no se hayan incorporado nuevos títulos. En este sentido, hay que subrayar que el número de estudiantes de nuevo ingreso se ha incrementado en todos los títulos, pero es significativo el dato de la ETSIA, que ha pasado de 170 de nuevo ingreso de Grado y Máster en el curso 2022/2023 a los 259 del curso 2025/2026, que ha arrancado oficialmente este jueves.

Con estas cifras, el número total de matriculados en el Campus Bahía de Algeciras en centros propios de la Universidad de Cádiz es aproximadamente de 1.500. Si se le añade el alumnado del centro adscrito Virgen de Europa, la cifra se eleva a casi 2.000.