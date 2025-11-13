Tres detenidos en La Línea cuando iban a suministrar más de cien garrafas de gasolina a una narcolancha

Agentes de la Guardia Civil, en colaboración con el Servicio y Marítimo y con Policía Nacional, han detenido en La Línea de la Concepción (Cádiz) a tres personas que fueron interceptadas cuando intentaban hacer llegar 102 garrafas de combustible a una narcolancha.

Los hechos ocurrieron el pasado 31 de octubre cuando los agentes detectaron a dos quads con remolques circulando por la playa del Burgo en La Línea, próximos a la zona donde se encontraba una embarcación.

Los sospechosos al percatarse de la presencia de los agentes emprendieron la huida, dejando abandonado cerca de la orilla un quad y un remolque con varias cajas con víveres, ropa, aceites de motor y diverso material para avituallamiento de la embarcación.

Unos días después, el 2 de noviembre, los agentes observaron nuevamente a varios vehículos tipo quads transportando garrafas de combustible hasta dos embarcaciones neumáticas en la misma playa. Entonces, con el apoyo de Policía Nacional que se encontraba por la zona, intentaron interceptar a los ocupantes de los vehículos, que huyeron al detectar la presencia policial dejando en la orilla 12 garrafas de combustible que fueron incautadas por los agentes.

Al mismo tiempo, la intervención del Servicio Marítimo evitó el traspaso de garrafas de combustible a una narcolancha que se aproximó a las dos embarcaciones neumáticas con la intención de recoger el combustible, siendo detenidos los dos ocupantes de las embarcaciones que portaban el combustible e interviniendo las 90 garrafas que transportaban mientras que la narcolancha se dio a la fuga.

Posteriormente, gracias a la coordinación entre patrullas de Guardia Civil y Policía Nacional, fue localizado y detenido uno de los conductores de los quads que habían realizado las labores de transporte de garrafas.