Tres años sobre raíles: el Trambahía supera los 6 millones de usuarios y da 28 vueltas al mundo

Tres años han pasado ya desde que se pulsara el botón de arranque del servicio de tranvía de la Bahía de Cádiz, Trambahía, con un viaje inaugural entre las estaciones de Cádiz y Chiclana. El 26 de octubre de 2022 comenzaba este esperado servicio de transporte, cuyos trámites y obras se prolongaron durante más de 16 años con un coste de 267 millones de euros. El Trambahía que gestiona la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda a través de la Agencia de Obra Pública, ha cumplido tres años con 6,28 millones de usuarios acumulados desde inauguración, «consolidándose como un sistema de transportes clave en la movilidad de la Bahía de Cádiz», según ha destacado la Junta.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha manifestado su satisfacción por la consolidación de este sistema de transporte colectivo en la Bahía de Cádiz, «que el Gobierno de Juanma Moreno desbloqueó tras años de retrasos y otros condicionantes, logrando culminar su ejecución y puesta en servicio en octubre de 2022».

En este sentido, ha añadido que la política de bonificaciones tarifarias y las mejoras introducidas en el servicio han contribuido a consolidar la demanda, con una media en día laborable de 6.241 usuarios.

Así, el Trambahía mueve al mes una media de 174.360 usuarios, siendo los meses de mejor demanda octubre, noviembre y diciembre (con más de 190.000 usuarios en 2024), con la incorporación de la actividad escolar y la vuelta a los centros de trabajo. También destaca el récord de usuarios que supone la semana del Carnaval de Cádiz, en la que se establecen servicios especiales y refuerzos entre Cádiz capital, San Fernando y Chiclana. En marzo de este año se superaron los 200.000 usuarios.

Además, ha señalado que el municipio donde más viajeros se suben al Trambahía es San Fernando, con un 48% de usuarios, seguido de Chiclana de la Frontera con un 23%, mientras que las paradas con más afluencia de pasajeros son las situadas en la calle Real de San Fernando, seguidas de la parada Nuestra Señora de los Remedios en Chiclana de la Frontera y la estación término de ferrocarril en Cádiz capital. El resto de los viajeros procede principalmente de la capital (con otras cuatro estaciones compartidas con los servicios ferroviarios convencionales) y, en menor medida, de Puerto Real, con la parada de Tres Caminos.

La Junta ha indicado, como dato anecdótico, que el Trambahía ha recorrido 1,2 millones de kilómetros en lo que lleva de operación comercial, lo que equivale a 28 vueltas al mundo por el ecuador. Cada día, los trenes del Trambahía recorren una media de 1.100 kilómetros, la distancia que hay entre Chiclana de la Frontera y Barcelona.

Evita 6.071 Toneladas CO2

Igualmente, desde un punto de vista medioambiental, ha asegurado que el Trambahía ha evitado, desde su puesta en funcionamiento, 2.353.856 desplazamientos en vehículo privado, y gracias a ello, ha evitado la emisión de 6.071 toneladas de CO2 (dióxido de carbono) a la atmósfera.

El Trambahía ha sabido adaptarse, a lo largo de estos tres años, a la demanda de los habitantes. Así, el servicio de transportes ha tenido en cuenta los eventos culturales y sociales de las localidades, estableciendo servicios especiales durante el Carnaval de Cádiz y otros eventos de gran demanda, como las ferias de Chiclana y San Fernando. También ha destacado el refuerzo de los servicios en fin de semana, impulsado desde junio de 2024, con cuatro nuevas frecuencias por sentido en sábados, domingos y festivos.

En la fidelización e incremento de la demanda son claves los índices de puntualidad, que, en el caso del Trambahía, se sitúa por encima del 97%. Esta cifra mide el número de trenes que llegan a su destino con un retraso igual o inferior a tres minutos. Esta exigencia se sitúa por encima de otros medios de transporte similares, en los que la horquilla oscila entre el 90-95%, siendo la excelencia el 98% de puntualidad.

También resulta necesario el óptimo mantenimiento y mejora de la infraestructura, sistemas y material móvil del Trambahía, por lo que desde junio de 2024 la Junta de Andalucía está llevando a cabo la renovación de todos los contratos de mantenimiento una vez han ido expirando en su vigencia contractual. Los ocho nuevos contratos de mantenimiento, correspondientes a esta segunda etapa en la explotación comercial del Trambahía, suponen una inversión de más de 28 millones de euros, ha concluido.