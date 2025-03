«Estoy en un tratamiento de inmunoterapia y no sé lo que va a pasar»

Ana Espinosa se ha dedicado a la enseñanza pública durante toda su vida. Ahora, está jubilada. Tras aprobar las oposiciones y formar parte del sistema MUFACE (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado), eligió optar por que su cobertura sanitaria la recibiera a través del sistema sanitario privado, por medio de entidades aseguradoras concertadas, en lugar del sistema sanitario público (INSS). Sin embargo, hace unas semanas recibió un correo electrónico de Adeslas en el que le notificaba que el 31 de enero finalizaba su vinculación con la aseguradora. Ana es una de los 35.000 gaditanos afectados por la crisis de MUFACE, provocada por la falta de acuerdo entre el Gobierno central y las aseguradoras privadas para renovar el concierto sanitario público-privado, y acaba de comenzar un tratamiento de inmunoterapia.

«Estoy en un tratamiento oncológico, tengo que estar dos años más, y ahora me lo van a cortar después de pagar durante tantísimo tiempo a Muface. ¿Qué ocurre? Que después ninguna compañía va a querer, con la edad que tengo, que estoy jubilada, con mi problema, hacerse cargo de esto. Entonces, ¿qué es de mí?», lamenta Ana Espinosa, quien asegura haber vivido, y vivir, «bastante mal» estas semanas de incertidumbre ante una falta de acuerdo que diera continuidad al concierto sanitario público-privado.

A la incertidumbre por la continuidad de su tratamiento, se le suma la preocupación por tener dificultades para acceder, en caso de que se produzca el fin del sistema Muface, a una aseguradora privada al ser una persona mayor. «Temo perder el derecho que tenemos adquirido y que nos veamos las personas mayores, que yo me siento mayor, tengo más de sesenta, sin una compañía que se quiera hacer cargo de nosotros», lamenta la funcionaria jubilada, quien augura que si los mutualistas pasan al servicio sanitario público, se »colapsaría« el sistema.

«Lucho por la salud de mis hijas»

Ricardo Gálvez es un funcionario de San Fernando. Su mayor preocupación, que se ponga fin al sistema Muface y toda su familia acceda a un sistema sanitario público con listas de espera. «Mis hijas están creciendo y no veo lógico que nos metan a toda la familia en una seguridad social con cosas que escuchas de otros familiares como que hay tres meses de espera para un especialista, seis meses para que te operen...», lamenta. Según un informe de la Consejería de Salud en junio de 2024, 9.450 pacientes gaditanos se encuentran en lista de espera fuera de plazo de garantía legal para una operación quirúrgica; en diciembre del año pasado, se registraron 10.443 pacientes fuera de plazo. La demora media para pasar por quirófano es de 153 días en Cádiz.

«Me preocupa estar en casa con dolores y que no te llamen o ver a un familiar enfermo y que no se recupere», expresa preocupado Ricardo, quien lamenta vivir esta situación con mucha «preocupación». «Para una cosa que tenemos ahí conseguida con los años, no veo que la tengamos que perder», afirma.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) convocó el sábado una manifestación ante la Dirección General de Muface, en Madrid, para reclamar un acuerdo entre Gobierno central y aseguradoras privadas que ponga fin a la crisis de Muface. Hasta la capital se han desplazado funcionarios de toda España, entre ellos, 200 gaditanos, desplazados en autobuses fletados por CSIF, tren y coche particular.