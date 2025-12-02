Tímida bajada del paro en Cádiz en la víspera de Navidad

Una de cal y otra de arena. Después de tres meses consecutivos de subida del paro en la provincia, el mes de noviembre ha dejado una tímida bajada en la estadística. Se trata de un recorte de -554 personas, que llama la atención en plena víspera de las contrataciones de refuerzo para la campaña de Navidad. De hecho, las empresas de consultoría laboral ya advirtieron el pasado mes que las empresas, sobre todo las pymes, no estaban dando síntomas de nuevas contrataciones. El argumento no era otro que el consumo doméstico, es decir, se preveía un ajuste en los gastos familiares que iban a repercutir en las ventas de Navidad y rebajas. Como consecuencia, el comercio no estaba ampliando plantilla.

El número de desempleados inscritos en noviembre en las oficinas gaditanas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) asciende a 113.223 personas, que supone un descenso de -554 (-0,49%) con respecto a octubre, mientras que con respecto al mismo mes de 2024 arroja un descenso de -7,9%, es decir, -9.801 parados.

Si comparamos el resultado laboral de noviembre con el resto de provincias andaluzas nos encontramos que Cádiz es la séptima donde más ha bajado el paro. En esta ocasión se llevan la palma Jaén (-3,1%), Córdoba (-2,8%) y Granada (-1,5%). La provincia de Málaga es donde menos ha bajado el paro en noviembre con 0,44%, por detrás de Cádiz.

Por lo que respecta a los sectores, el de Servicios es donde más se ha notado el descenso. El comercio y la hostelería de Cádiz ha logrado sacar del paro a -410 personas en el mes de noviembre. Todos los sectores han protagonizado leve bajadas en el caso del tejido laboral de Cádiz: Agricultura (-98 parados), Industria (-36), Construcción (-8), Servicios (-410) y Sin Empleo Anterior (-2). Se trata de cifras muy bajas para una provincia que aún mantiene una tasa de paro del 21%. En este punto cabe destacar que de los 15.246 parados que integra el sector de Sin Empleo Anterior, un total de 5.907 personas supera los 44 años de edad.

Por lo que respecta a los contratos, en el mes de noviembre se han firmado 28.781, lo que supone -5.263 con respecto a octubre y -581 si lo comparamos con noviembre de 2024. Del total de expedientes tramitados, 9.571 han sido indefinidos y 19.210 temporales. Entre enero y noviembre de 2025 se han firmado en Cádiz 354.694 contratos.