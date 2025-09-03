El tiempo: incremento de temperaturas en Cádiz con máximas al alza

Septiembre se debate entre el estío y el otoño. Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las temperaturas subirán de forma generalizada este miércoles en toda la península y Baleares, especialmente en las máximas.

En Cádiz, el termómetro se moverá con ascenso progresivo desde primera hora, con valores que se irán acercando a los propios del verano: se esperan máximas en torno a los 28 °C, mientras las mínimas se mantendrán suaves, sin bajar de 24 °C.

En la provincia gaditana, las temperaturas reflejan una clara recuperación del calor: por la mañana se espera un ambiente templado, con mínimas alrededor de 20 °C, y al mediodía ya se alcanzarán los 25 °C, para llegar a una máxima de 28 °C alrededor de las 16:00 h. Por la noche, el termómetro descenderá ligeramente, manteniéndose en torno a los 24 °C.

Meteoblue

Subida térmica

Esta subida térmica seguirá la tendencia nacional, donde algunas zonas del centro y nordeste podrían experimentar máximas superiores a los 35 °C. En cambio, se espera un descenso térmico en Galicia, Málaga y el sureste peninsular. En Andalucía, las temperaturas veraniegas se consolidan y podría incluso superar los 35 °C en áreas como el valle del Guadalquivir, según advierten medios especializados

El norte peninsular está prevista la entrada de un frente atlántico desde el noroeste con cielos cada vez más nubosos, especialmente en Galicia y Cantábrico, donde pueden producirse lluvias, tormentas y viento fuerte.

Este frente se mantendrá activo principalmente en el extremo norte, mientras el resto del país, incluida Cádiz, disfrutará de cielos despejados o con nubes altas, junto a brumas matinales en zonas montañosas

