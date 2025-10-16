Tarifa albergará un complejo de baterías que impedirá apagones en Andalucía

El apagón eléctrico que sufrió nuestro país, junto con Andorra y Portugal, el pasado 28 de abril puede contar con una alternativa tecnológica capaz de reducir su impacto en caso de que se repitiera. La empresa andaluza Rolwind Renovables ha logrado la fórmula para que un nuevo apagón no suponga un caos o un drama nacional. Esta compañía tiene el visto bueno del Ministerio de Transición Ecológica para la implantación de dos grandes complejos en Andalucía de baterías. Esta red alternativa, de unos 200 MW, saltaría nada más detectarse un fallo en la red general eléctrica, lo que impediría un apagón como el ocurrido la pasada primavera.

Es decir se trata de un almacenamiento de energía para poner en circulación en caso de extrema necesidad. Rolwind Renovables ha situado de forma estratégica los dos complejos en la zona sur del país, concretamente en Tarifa y en Álora (Málaga). La inversión suma 100 millones de euros.

La compañía ha conseguido el visto bueno ambiental en menos de un año. Según la documentación presentada, Rolwind Renovables elevó el expediente al Ministerio en diciembre de 2023 y antes de cumplirse el año ya dispone del informe favorable.

El complejo de Tarifa contará con una potencia de 200 MW y una capacidad de almacenamiento de de 885,294 MWh, por lo que puede estar durante cuatro horas inyectando energía a la red. El complejo de Álora, por su parte, contará con capacidad para generar 77,6 MW. Ambas instalaciones serían capaces de suministrar potencia a la comunidad andaluza sin depender de otras zonas. En el caso de la localidad gaditana de Tarifa, la empresa aguarda ahora los permisos municipales para la instalación de su red de baterías.

Ambos proyectos ya cuentan con Declaración de Impacto Ambiental favorable otorgada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y además se encuentran en las fases finales de una tramitación que se inició en el año 2022.

No obstante, las organizaciones ecologistas Agaden–Ecologistas en Acción ha anunciado su intención de presentar alegaciones al proyecto de la planta de almacenamiento de energía con baterías proyectada en Tarifa.

Estabilidad y capacidad

Estos proyectos incorporan compensadores síncronos, una tecnología consolidada que permite dotar de inercia, estabilidad y capacidad a la red eléctrica, elementos esenciales para evitar colapsos del sistema. Gracias a ello, los proyectos de Rolwind contribuirán directamente a reducir el riesgo de apagones y a fortalecer la seguridad energética del país, especialmente en un contexto de creciente integración de las energías renovables.

La compañía ha presentado proyectos ante el Ministerio por otros 443 MW de potencia. En Asturias tiene también otro proyecto de 200 MW de potencia que denomina ST Grandas de Salime, y otro en Cantabria, ST Solorzano, de 100 MW de potencia.

Tras el colapso eléctrico del 28 de abril de 2025, el documento incorpora ocho compensadores síncronos distribuidos por toda la Península —en regiones como Asturias, Galicia, Valencia, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía— con el fin de reforzar el control dinámico de la tensión y la inercia de red, elementos críticos en sistemas con alta penetración renovable.

En este nuevo contexto, los desarrollos de Rolwind Renovables no solo se anticipan a las necesidades detectadas en la planificación nacional, sino que convierten a Andalucía en territorio con mayor estabilidad y robustez en su infraestructura eléctrica en la implantación de esta tecnología dentro del sistema eléctrico peninsular.

Con máximo respecto al entorno y como motor de desarrollo local, ambos proyectos han sido diseñados bajo criterios de mínimo impacto ambiental y visual. Los sistemas de Tarifa y Álora combinan la eficiencia del almacenamiento con la flexibilidad del sincronismo y supondrán una mejora en la red que también favorecerá la implantación de industria en ambas zonas.

Los sistemas llamados 'stand-alone' (también llamados autónomos o aislados) son instalaciones que funcionan de manera independiente de la red eléctrica. Es decir, no están conectadas al sistema eléctrico general, sino que generan, almacenan y suministran su propia energía de forma autosuficiente.

Rolwind Renovables es una empresa andaluza con sede principal en Córdoba dedicada al desarrollo, promoción y gestión integral de proyectos de energías renovables. Desde su creación en 2019, la compañía ha participado activamente en la implantación de parques eólicos, plantas fotovoltaicas, almacenamiento, hidrógeno verde y proyectos de valorización energética en toda España, contribuyendo de forma directa al avance de la transición energética y a la descarbonización del sistema eléctrico nacional.