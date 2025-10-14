La soledad no deseada, la «enfermedad silenciosa» que Cádiz intenta combatir: «Vivo con mis hijos, pero me siento sola»

Antonia López estaba acostumbrada a vivir en una «jaula». «Yo no sabía lo que era sentarme a tomar un café. Mi vida eran mis hijos, hacer la comida y limpiar». Su vida dejó de ser suya para entregársela a los demás. Cuidó hasta el final de sus padres, de su hermano, de su marido. Sin embargo, después de darlo todo, hoy convive con una soledad que está presente aunque comparta techo con algunos familiares. «Vivo con dos de mis hijos y un nieto, pero me siento sola», lamenta. Como ella, una de cada cuatro personas mayores de 55 años en Andalucía experimenta soledad no deseada de manera regular. Pero Antonia encontró cerca de casa un motivo para salir a la calle.

En el Centro Cívico Eugenio Pérez Gener, Antonia dialoga con sus amigas de sus cosas. Entre risas, aguardan el comienzo del taller de 'pasatiempo' que imparte Víctor Rincón. El proyecto 'Mayores en Red', que impulsa Cruz Roja en colaboración con el Ayuntamiento de San Fernando, le ha dado vida. «Muchas veces, vengo de la cama al centro, porque me siento tan mal que me levanto a última hora; pero no dejo de venir», explica. Antonia y el resto de usuarios, la inmensa mayoría mujeres, han logrado, gracias al proyecto, tejer una red de amistades con las que comparten risas, anécdotas y tiempo. «El rato que estoy aquí desconecto, aunque luego vuelvo otra vez a la realidad».

Algo parecido le sucede a Pilar Lamela. Como Antonia, ha dedicado toda su vida a cuidar de los demás. «He cuidado a seis personas de la familia de mi marido, y todavía no he acabado, porque ahora mismo cuido de él, que hace 8 años sufrió un ataque psicótico y lo está pasando fatal», lamenta Pilar, quien está muy contenta por el grupo tan bueno que han hecho. Para ella, su hora de pilates, pasatiempo, memoria o bachata, es su «terapia». «Venir aquí es una liberación, desconecto de los problemas», coincide.

Víctor Rincón va mesa por mesa y corrige los posibles errores de sus alumnas. Inés está sentada en la última fila y aparte de sumar las fichas de dominó, escribe debajo el número con letra. Ella fue la que propuso un taller de ortografía porque «veía que tenía muchas faltas». Aprender, y querer hacerlo, no entiende de edades. «Se dedican a hacer crucigramas, sopa de letras, sudoku... Les enseño ciertos aspectos cognitivos», afirma el voluntario encargado de impartir este taller, quien asegura que su intención es que, sobre todo, «se lo pasen bien y salgan de su rutina a partir de la risa». En el aula se escuchan carcajadas y se ven caras de concentración. Afuera, junto a los andadores que están aparcados, se han quedado los problemas, y ahora la mente solo está puesta en escuchar a Víctor e intentar no fallar en la suma.

Usuarias como Antonia y Pilar han dado tanto su vida por su familia que el 'yo' casi no forma parte de su vocabulario. «En el taller de emociones, nunca hablan de sus vidas, sino que para ellas sus vidas son sus nietos y sus hijos. Con lo poquito que te hablan de sus vidas te das cuenta de que han sido vidas muy duras. Lo mínimo que podemos hacer como sociedad es hacer que se sientan más ellas mismas», expresa el voluntario, quien asegura que ellas le aportan mucho más a él que al contrario. «Me muestran que, después de la vida que han tenido, no hay que pararse por tonterías, sino en lo verdaderamente importante».

«El principal objetivo del proyecto es paliar la soledad de las personas que la sufren. Muchas personas no salían de casa para nada y han encontrado aquí un sitio donde estar entretenidas y donde conocen a otras personas«, explica Mayte Vieyte, técnica de 'Mayores en Red', quien asegura que muchos usuarios parecen vivir ahora su »juventud«, porque antes »no podían salir ni nada: era la casa, los niños y ya está«. »Los beneficios son sobre todo a nivel emocional. Cuando llegan están súper tristes, pero pasa una semana y su cara cambia«, afirma Irene Ramírez, educadora social y compañera de Mayte.

Taller del programa 'Mayores en red' pepe ortega

Uno de cada cuatro jóvenes españoles sufre soledad no deseada

La soledad no deseada es uno de los grandes retos que tiene actualmente la sociedad. Una enfermedad silenciosa que acecha tanto a mayores como a jóvenes. Según el 'Estudio sobre juventud y soledad no deseada en España', el 25,5% de los jóvenes españoles se sienten solos actualmente. «Si en el colegio no tiene amigos, pasa los recreos solos y demás, aunque veas que esa persona no está sola porque tiene a su familia, ella puede percibir que sí lo está, porque al final lo que más le importa a cada uno es estar rodeada de gente de igual edad y que estas relaciones sean de calidad», explica Pedro Chaves, psicólogo de Educa Chiclana. Las personas que han sufrido acoso escolar o laboral tiene un 37,2% más de riesgo de sufrir soledad.

Las redes sociales juegan su papel de arma de doble filo. «Por un lado, pueden hacer que aumente esa sensación de soledad e infelicidad al compararnos con otras personas, aunque lo que muestren sea irreal, porque la gente no es súper feliz; y por otro, pueden hacer que conectes con personas con las que compartas gustos o mantener el contacto con tus amigos», explica Pedro Chaves, quien pone el foco en la tendencia individualista de la sociedad actual: «Antes de que existieran las redes sociales, había más momentos de ocio». Sin embargo, según el estudio elaborado por el Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada, las redes sociales digitales no influyen en la soledad de los jóvenes.

De esta forma, no es lo mismo estar que sentirse en soledad: el aislamiento social es la falta real de contacto con otras personas —puede medirse de manera objetiva—, mientras que la soledad es la sensación subjetiva de no tener la cantidad y calidad de relaciones sociales deseadas. Es decir, puedes vivir solo y no sentirte en soledad, al igual que puedes vivir en compañía y sí sentirte así. Desde el punto de vista del aislamiento social, vivir solo es uno de los factores que aumenta el riesgo: en la provincia de Cádiz, hay un total de 112.464 hogares en los que solo vive una persona, de los cuales 56.930 están habitados por un mayor de 60 años, según el INE.

Por otra parte, uno de los grandes obstáculos para paliar la soledad no deseada es poder detectarla a tiempo. «Las personas que más solas están son las que no vemos incluso, o sea, las que no van a terapia porque lo más normal es que alguien cuando pide ayuda, es porque otro le invita a hacerlo», afirma el psicólogo chiclanero, quien explica que la soledad no deseada es causa y consecuencia de trastornos psicológicos.

Según el «Estudio sobre Soledad No Deseada en Personas de 55+ Años en Andalucía», elaborado por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, el 35% de los afectados muestra síntomas de depresión clínica. Cambios en la estructura familiar, el envejecimiento, los cambios geográficos o la falta de acceso a recursos sociales son algunas de las causas que pueden conducir a sufrir soledad no deseada.

El verano, gasolina para la soledad no deseada

Las olas de calor que azotaron a la provincia de Cádiz durante el verano obligaron a muchas personas, que no podían combatirla con piscina o playa, a bajar las persianas y quedarse en casa, sobre todo a las personas mayores. «En episodios temporales de altas temperaturas, las personas mayores salen menos a la calle y se relacionan menos, lo que puede aumentar la sensación de soledad no deseada«, afirman desde Cruz Roja, quien pone a disposición un teléfono de contacto para brindarle apoyo a aquellas personas que sientan la necesidad de hablar con alguien.

Las actuaciones de las administraciones

Tanto los ayuntamientos de la Bahía de Cádiz como la Diputación de Cádiz —en los municipios de menos de 20.000 habitantes— y la Junta de Andalucía consideran la soledad no deseada como uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la sociedad actual. En este sentido, el pasado 30 de junio, el Gobierno andaluz impulsó la web «Júntate», en la que la Junta «da a conocer todos los recursos disponibles para hacer frente a la soledad no deseada», junto a un número de teléfono gratuito que ofrece atención personalizada.

Por otra parte, Cruz Roja lleva a cabo, en colaboración con los respectivos ayuntamientos, proyectos para combatir la soledad no deseada en tres municipios: San Fernando, con 'Mayores en Red'; Cádiz, con el proyecto 'Bajemos a la calle', que tiene como objetivo acabar con las barreras arquitectónicas y así eliminar las emocionales; y Chiclana, con 'Chiclana Contigo', que se presentó el pasado 8 de julio. Según el Consistorio chiclanero, alrededor de 3.000 personas mayores de 65 años están empadronadas solas en sus domicilios, aunque esto no significa que se sientan solas.

La Diputación de Cádiz impulsó el proyecto 'Soledad no deseada' y realizó «actividades de acompañamiento y sensibilización social, así como acciones para fomentar la convivencia, el envejecimiento activo y la solidaridad inter-gen» en Medina, Chipiona, Trebujena y Tarifa. Como resultado del estudio, se ha analizado que en los pueblos menores de 20.000 habitantes, existen de redes apoyo sociales y el problema de la soledad no deseada es mucho menor que en los municipios de mayor población. El proyecto finalizó el pasado mes de febrero y tuvo una duración de seis meses.

