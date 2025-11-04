Cádiz

Roban 600 litros de aceite en Prado del Rey: investigan a un vecino por el asalto a una almazara del pueblo

Accedió a las instalaciones de la almazara tras forzar el acceso, llevándose 120 garrafas valoradas en más de 5.000 euros | La investigación está abierta y no se descartan nuevas detenciones

Imagen del tratamiento del aceite en una almazara
Roban en una almazara de Prado del Rey 600 litros de aceite de oliva virgen extra. La Guardia Civil ha identificado al presunto responsable de un robo que alcanzó un valor superior a los 5.000 euros.

El Equipo ROCA de Jerez de la Frontera, especializado en la lucha contra los delitos en entornos rurales, ha esclarecido el caso tras una exhaustiva investigación que llevó a la identificación de un vecino de la localidad como principal sospechoso.

El robo ocurrió el pasado mes de diciembre, cuando el propietario del molino de aceite denunció la sustracción de 120 garrafas de aceite. Según el relato de la Guardia Civil, el sospechoso forzó las puertas y la cancela de acceso al interior de la nave de la almazara, y una vez dentro, se apoderó de las garrafas, cada una de 5 litros, llevándose un total de 600 litros de aceite.

Investigación abierta

Gracias a las investigaciones, los agentes han conseguido identificar al presunto autor, pero aún continúan con las pesquisas.

La Guardia Civil no descarta que se produzcan nuevas detenciones en las próximas semanas, ya que se han detectado indicios que podrían vincular a más personas en este robo.

