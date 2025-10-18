Un menor, entre los heridos en un aparatoso accidente de tráfico en una de las carreteras más temidas de Cádiz

Tres personas, un hombre de 30 años, una mujer de 53 y un menor de 13 , han resultado heridos tras sufrir un accidente de tráfico en la carretera A-384, a su paso por el municipio de Arcos de la Frontera (Cádiz), según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press.

El teléfono 112 recibió este pasado viernes, sobre las 16,00 horas, varios avisos de testigos que alertaban de una colisión frontal entre vehículos en el kilómetro 5 de la A-384.

Tras el aviso, la sala coordinadora movilizó a los servicios sanitarios del 061, a Guardia Civil de Tráfico y a los bomberos de Cádiz debido a que los alertantes hablaban de la presencia de posibles atrapados.

No obstante, el 112 ha detallado que los efectivos confirmaron que finalmente no había ningún atrapado y que los heridos pudieron salir de los vehículos «por su propio pie», sin presentar heridas de gravedad. Aun así, los tres afectados fueron trasladados al Hospital de Jerez para recibir asistencia médica.