Fuentes del Niño en Marchena - ABC

PROVINCIA Salud declara no apta para el consumo el agua de Marchena y La Luisina por presencia de benceno Tras detectarse niveles no óptimos de este elemento, los vecinos de estos pueblos no pueden ingerir ni utilizar el agua pública para la elaboración de alimentos, aunque sí puede usarse para higiene personal y limpieza doméstica