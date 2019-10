SALUD La Puebla del Río y otros pueblos de la Marisma se rebelan contra la quema de pastos Consideran esta práctica vínculada al cultivo del arroz como un serio riesgo contra la salud

Fernando Rodríguez Murube Actualizado: 15/10/2019 09:39h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Problemas para respirar, picor de ojos o que la ropa huela a quemado, son algunos de los múltiples efectos negativos de una neblina constante que desde principios de octubre invade a los municipios sevillanos vinculados a la cosecha de arroz: La Puebla del Río, Isla Mayor, Los Palacios y Villafranca y Coria del Río.

Estas alteraciones de la vida cotidiana son el resultado de una técnica que se viene practicando tradicionalmente cada campaña, la quema de pastos y rastrojos en las tablas de arroz, pero que cada vez provoca unos efectos más perjudiciales para la salud. «Cuando se cosecha el arroz queda un pasto al que los propietarios de las tierras le meten fuego de manera indiscriminada, a toda la hectárea, sin amontonarlo ni nada», explica una vecina de La Puebla del Río que la semana pasada tuvo que llevar a su hija al hospital con fuertes problemas asmáticos provocados por esta práctica. «Es cierto que esto se hace desde hace muchos años, pero antiguamente no se utilizaban tantos pesticidas, está claro que el aire que respiramos es tóxico, y eso no se puede tolerar».

Esta problemática que surge cada otoño tiene cada vez más indignado a los vecinos de los municipios de la Marisma sevillana. Hasta tal punto, que ante la falta de soluciones por parte de la Consejería de Medio Ambiente, este año ha surgido «Unidos contra la quema de pastos», una plataforma ciudadana creada en La Puebla del Río que ha aglutinado en apenas unos días a más de mil trescientos vecinos de los diferentes pueblos afectados.

«No podemos salir a hacer deporte por el campo, porque es como si estuvieras en una sala de fumadores, el aire es irrespirable», cuenta otro vecino. Además, la plataforma también denuncia la fumigación aérea, «que se lleva a cabo por avionetas que pasan por encima de los hogares cigarreros. De hecho, durante esta campaña una niña tragó veneno estando en la azotea de su casa». En este sentido, cabe mencionar que en muchos casos las tablas de arroz se encuentran a escasos cien metros de los domicilios.

«Obviamente no estamos en contra de que se cultive arroz, lo único que queremos es que se cambie la técnica a la hora de eliminar los pastos», matiza Pablo Aranda, portavoz de esta iniciativa, antes de explicar su propuesta: «Existen otras alternativas como el fangueo, consistente en enterrar ese pasto en la tierra húmeda, o hacer alpacas. Hay agricultores que lo llevan a cabo y otros que no. Nosotros lo que reclamamos es que si existen otras opciones, por qué no llevarlas a cabo. Es verdad que son más caras, pero también es cierto que el arroz deja muchísimos beneficios, así que no sirve de excusa para optar por prácticas que son claramente perjudiciales para la salud de todos los vecinos».

Quema de pastos en La Puebla del Río F.R.M.

«Estamos luchando contra una práctica que en la teoría es legal, ya que la ley de la Consejería de Medio Ambiente permite la quema en el cultivo del arroz, solo existen una serie de normas y restricciones en los bandos municipales que emite cada localidad afectada, pero esas restricciones ni se cumplen ni son efectivas. Por ejemplo, en La Puebla del Río la quema debería haberse iniciado a partir del 16 de octubre y en un horario determinado, en cambio, lo vienen haciendo desde hace semanas y a la hora que les da la gana».

La idea es que esta plataforma sirva para apoyar a los respectivos ayuntamientos, que están por la labor de reclamar con fuerza que se controle la quema de pastos y rastrojos. «Hasta ahora nunca habían estado amparado de forma organizada por los vecinos, por eso uno de nuestros objetivos es conseguir una cita en la Consejería para que se reúnan los alcaldes, pero que vayan arropados por los pueblos», aclara el portavoz.

A esta preocupación por la cuestión arrocera, en Los Palacios y Villafranca se añade también la quema de pastos provenientes del cultivo de algodón. Este año ya se han llevado a cabo 15 denuncias en total, no obstante, los palaciegos exigen una mayor contundencia a la hora de controlar que se cumplan las leyes y lo ordenado en el bando que cada año emite el Consistorio.

«Aunque somos conscientes de que no es un tema de competencia directa del Ayuntamiento, sí pedimos que se luche contra este problema con la misma fuerza que se hizo para conseguir el desdoble de la Nacional IV, que tampoco era competencia, y que tan buen resultado ha dado», comenta un vecino de Los Palacios y Villafranca afectado por la gran cantidad de humo que genera la quema de estos pastos.

En la jornada de ayer se llevaron a cabo las dos primeras manifestaciones organizadas por «Unidos contra la quema de pastos», una en la zona del recinto ferial y otra en la puerta del consistorio cigarrero (a la que acudieron unas 150 personas). No obstante, hay prevista una movilización mucho más importante en el mismo sitio para este próximo sábado a las 19.00 horas. «A través de redes sociales se está consiguiendo concienciar a todos los afectados de la importancia de su participación en este tipo de manifestaciones, incluso nos han comentado concejales del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca que es posible que se organicen traslados en autobuses desde para poder asistir a la cita del sábado», adelanta Pablo Aranda.