Lebrija El primer tratado ecuestre del siglo XXI lo firma el jinete lebrijano José Antonio Ruiz «Técnica y sentimiento del arte ecuestre» se presenta en la jornada inaugural de Sicab 2018

Alejandro Hernández

«El caballo es uno de los seres del mundo animal que más pasión despierta entre los humanos de todos los puntos del planeta». Con esta indiscutible afirmación comienza la introducción del libro «Técnica y sentimiento del arte ecuestre» que presenta hoy martes el jinete de alta escuela lebrijano José Antonio Ruiz en el Salón Internacional del Caballo (Sicab) 2018. El primer libro sobre técnica ecuestre escrito por un jinete que se publica en el siglo XXI, heredero de las grandes obras del siglo XIX, ya ha tenido una presentación de lujo en la 120 Fieracavalli de la localidad italiana de Verona, la tradicional y prestigiosa cita internacional dedicada al mundo de la equitación.

«Se trata de un manual de equitación desde lo más básico, conocer el caballo en libertad o su morfología y funcionalidad, hasta el lenguaje en equitación, el tacto ecuestre o la doma, para finalizar con ejercicios de alta escuela», explica a ABC José Antonio Ruiz, un joven lebrijano de 30 años de edad que desarrolla su trabajo como jinete de alta escuela, que domina las técnicas de la doma clásica, doma vaquera y rejoneo, enseña y prepara caballos y jinetes en su finca de Lebrija, y no olvida su proyección internacional como profesional de la hípica participando en concursos, competiciones y exhibiciones. El pasado 14 de octubre consiguió la medalla de bronce en el XVI Campeonato de Andalucía de Alta Escuela celebrado en la localidad gaditana de Chiclana.

Ruiz aclara que «existen libros, pero hace muchos años que un jinete no saca un tratado de equitación» y señala que su obra se diferencia de las publicaciones históricas en que «soy más explícito, no tan extenso y añado muchas fotografías y gráficos demostrativos, alrededor de 300, con caballos que he entrenado en España, Suiza y China». El jinete insiste en que «‘Técnica y sentimiento del arte ecuestre’ sirve tanto para aficionados como para profesionales».

En 208 páginas divididas en 17 capítulos, «explico paso a paso cómo conocer el caballo y su morfología y cómo utilizarlo en la pista, siempre desde mi punto de vista y como yo lo siento», señala para inmediatamente puntualizar que «puedes tener técnica, pero si no hay sentimiento… Hay que tener destreza e interpretar y entender al animal».

El rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza firma el primer prólogo del libro donde apunta que «desde mi posición actual, como jinete, torero y figura del rejoneo […] puedo decir que en estas páginas se consolidan los aspectos básicos y esenciales de la doma del caballo, tanto en su vertiente clásica como artística y cultural». En el segundo prólogo, Ignacio Ramblas, jinete olímpico, plata en Atenas, y exdirector de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre de Jerez, califica al libro como «completo» y subraya refiriéndose al autor que cuenta «tus vivencias y tu forma de enseñar; narrando de manera natural la admiración que tienes hacia este bello animal».

El presidente de honor de la alta escuela de Italia, Roberto Bruno, cierra los prólogos del libro mostrándose esperanzado sobre el jinete lebrijano: «Que nunca te abandone el duende, que sigas transmitiendo un río de emociones que siembre cultura ecuestre, que a través de tu escritura nazca cada día un nuevo jinete en el corazón de todos nosotros».

El libro, «que me ha supuesto mucho trabajo», insiste José Antonio Ruiz, ya está traducido al chino, a la espera de ser publicado en el país asiático donde el jinete lebrijano es muy apreciado como profesional del mundo ecuestre y experto en alta escuela. Para marzo, indica Ruiz, está previsto que se publique en Ecuador «y así abrir la puerta en Hispanoamérica», desde donde le llegan a Lebrija numerosos alumnos principalmente de Nicaragua, Colombia y México.