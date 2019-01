Hospital de Valme El primer bebé que ha nacido en 2019 en la provincia de Sevilla es una niña y es lebrijana Julieta Castellano Gil vino al mundo 55 minutos después de la medianoche en el Hospital Universitario Virgen de Valme

El primer bebé nacido en 2019 en la provincia de Sevilla en dependencias de la sanidad pública es una niña de padres residentes y naturales de Lebrija.

Julieta ha nacido en el Hospital Universitario Virgen de Valme, centro hospitalario de referencia para la población de Lebrija, a las 00:55 horas del nuevo año, ha pesado 3,300 kilos y ha medido 47 centímetros. Es la segunda hija de la pareja formada por Noelia Gil e Israel Castellano.

El alumbramiento ha sido por cesárea y tanto la recién nacida como su madre se encuentran en buen estado.

Noelia Gil, trabajadora de 38 años de edad, llegó al hospital a las ocho de la mañana del último día de 2018 «y me llevé dilatando hasta las siete de la tarde», ha comentado a ABC desde su habitación en el centro hospitalario. «Como la pequeña no acababa de bajar, los médicos decidieron tras las campanadas hacerme la cesárea», explica y destaca que «yo no me acordaba ni de las campanadas ni de que era Fin de Año, lo único que quería era que naciera ya».

Segunda hija

Julieta Castellano Gil es la segunda hija del matrimonio lebrijano, que vive en una barriada de casas unifamiliares que se encuentran junto a la avenida Reyes de España, «cerca de la biblioteca municipal», indica la madre. Para 2019 solo pide «salud para criar a mis hijas».

La hermana de la recién nacida también se llama Noelia, tiene seis años de edad, estudia en el colegio Nebrixa y nació el 10 de enero, «parece que me gusta el primer mes del año», apunta la madre.

En cuanto a si van a seguir teniendo hijos, Noelia señala segura que «yo ya me planto, no hay varón ni nada». Una idea que comparte con su pareja, un jornalero de 42 años de edad al que «por el momento, no me falta trabajo en el campo». Israel se encuentra muy satisfecho tras el nacimiento de su segunda hija y aclara que «la hemos buscado».

Durante los primeros meses de vida de Julieta, un nombre nuevo en la familia, la madre se hará cargo de la crianza «y si consigue trabajo, tenemos alternativas para que se queden con las niñas», apostilla el padre.