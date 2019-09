EL VISO DEL ALCOR La música y la comida callejera llegan en octubre a El Viso del Alcor El II Festival Food Truck & Music se celebrará el primer fin de semana en el Parque de la Constitución con las actuaciones destacadas de Nolasco o Pájaro, entre otras

A. Guillén El Viso del Alcor Actualizado: 19/09/2019 08:05h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Desde el próximo día 3 hasta el domingo 6 de octubre, el Parque de la Constitución de la localidad sevillana de El Viso del Alcor acoge la segunda edición del Food Truck & Music, el festival de comida callejera en furgonetas y música que el año pasado fue el pionero en la provincia de Sevilla.

La segunda edición se presentó en el día de ayer en la Casa de la Provincia, en un acto en el que intervinieron la delegada de Cultura del Ayuntamiento de El Viso del Alcor, Gracia Miranda, el alcalde de la localidad, Gabi Santos, y los artistas, Nolasco Prada y Andrés Herrera «Pájaro», ambos cabezas de cartel de la cita.

Tal y como han explicado, «estos cuatro días, la localidad visueña se convertirá en la capital provincial del Food Truck, una nueva alternativa gastronómica, que desde hace años triunfa en ciudades como Berlín, Londres o Nueva York. Aunque es una tendencia que ha llegado a España hace tiempo, El Viso del Alcor fue el primer municipio sevillano en realizar un festival de estas características en la provincia».

El Festival arrancará el jueves 3 de octubre con un concurso de bandas y ya el viernes acogerá las actuaciones de Tali Carreto_SetDJ, Rueda, La Lengua, Sarria, y Pájaro. El sábado actuarán Candela_SetDJ, Faracielo_SetDJ, Nuevos Aires, Marylebone, Los Tiros y cerrará el artista local, Nolasco. El domingo actuará el ganador del concurso de bandas, la banda tributo Man on The Moon, el finalista de Got Talent, Juan Sanjuan y cerrará el domingo el finalista de La Voz, Carlos Torres.

Durante la presentación también se ha informado de que esta edición «contará con 10 food trucks, o furgonetas de comida, nacionales e internacionales, en las que los visitantes podrán degustar desde una rica hamburguesa gourmet, a platos de comida vegana o arroces». En el apartado de actividades, además de talleres permanentes para los más pequeños, habrá exhibición de patines, carreras de colores, o futbolín humano, entre otras, además de diversas atracciones.

Tanto el Ayuntamiento como los organizadores de este festival mostraron durante la presentación su «satisfacción por la gran acogida que tuvo la primera edición, tanto la gastronomía que se ofreció así como las actuaciones musicales junto a una serie de actividades enfocadas al público infantil y adolescente que respondió en masa».