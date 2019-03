Oficio de la DGT La máquina barredora implicada en la muerte un peatón en Osuna no tenía la ITV pasada La juez instructora ha tomado declaración como investigada a la alcaldesa de Osuna

La máquina barredora del servicio municipal de limpieza de Osuna que se vio implicada en el atropello mortal de un peatón en la mañana del 28 de octubre de 2015 no tenía pasada la Inspección Técnica de Vehículos desde 2007, a la que estaba obligada pues supera el límite de velocidad marcado, 25 kilómetros a la hora, para quedar exenta de este trámite.

Fuentes del caso han señalado a ABC que un reciente oficio de la Dirección General de Tráfico señala que todo vehículo que supere los 25 kilómetros a la hora de velocidad está obligado a pasar la ITV. En este caso, la barredora protagonista del atropello mortal de Manuel G.G., de 62 años de edad, alcanzaba los 42 kilómetros a la hora.

De haber sido esta máquina sometida a la Inspección Técnica de Vehículos se hubiese detectado las carencias de líquido de frenos y de material del disco de freno que tenía el vehículo, según el informe pericial elaborado por la empresa de mantenimiento de las máquinas.

Error de interpretación legislativo

Precisamente, las otras cuatro máquinas, según sospechan las citadas fuentes, tampoco tendría la ITV superada. No obstante, esta decisión del Ayuntamiento de no someter las máquinas a esta prueba técnica se fundamenta en un error de interpretación de la legislación vigente. No lo consideran «necesario».

De otro lado, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Osuna ha tomado declaración este miércoles como investiagdos a la alcaldesa de Osuna, la socialista Rosario Andújar, Manuel R.C., trabajador del Ayuntamiento y encargado del mantenimiento de los vehículos del servicio de limpieza; Carlos I.D., técnico de prevención de riesgos laborales del Ayuntamiento; y Rafael Cristóbal Díaz, concejal del Ayuntamiento encargado del servicio de limpieza.

Si bien, este concejal ha sido desimpuntado pues cesó de su cargo un mes antes del accidente, a pesar de que algunos testigos apuntaron que era el edil responsable en esta materia.

Los cuatro declarantes sólo han respondido a las preguntas de la juez instructora y sus abogados. Andújar se ha centrado en el servicio externo contratado en materia de prevención de riesgos laborales. Casualmente, cuando ocurre el trágico accidente se está produciendo el relevo de empresas.

La alcaldesa y los otros investigados sólo responden a la juez y a sus abogados

La citación para la declaración de la regidora municipal fue acordada tras la decisión de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla de reabrir la investigación judicial de este accidente mortal, toda vez que el Juzgado de Instrucción número uno dictó un auto el 30 de enero de 2017 acordando el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones.

Cabe recordar que tras aquella decisión del juzgado instructor, la representación procesal de Rosario N.C. y Patricia G.N. (madre e hija de la víctima), que ejercen los letrados Manuel Salinero y Álvaro Moreno (Nertis Legal), interpuso recurso de reforma, adhiriéndose la Fiscalía. Si bien el 9 de mayo de 2017 se dictó por el propio juzgado auto desestimando el recurso de reforma contra el que se interpuso, posteriormente, recurso de apelación por la familia del fallecido, al que se adhirió nuevamente el Ministerio Público.

Entonces, la Audiencia de Sevilla, en un auto con fecha de 21 de enero, estimaba el recurso de apelación interpuesto tanto por la familia de Manuel G.G. como por la representación procesal de Cristina R.M. (operaria del servicio de limpieza municipal) y revocaba el sobreseimiento provisional. Además, ordenaba devolver la causa al juzgado instructor para su ejecución y cumplimiento.

Cabe apuntar que las presentes diligencias se incoaron por el accidente ocurrido el 28 de octubre de 2015 en la calle Caldenegros de Osuna (justamente en la puerta de la Agencia Estatal Tributaria), consistente en la colisión de una maquina barredora, conducida por Antonio C.R., acompañado de los operarios Antonio C.R. y Cristina R.M., que resultaron lesionados, con un vehículo que se encontraba estacionado, resultando fallecido el peatón Manuel G.G. y con lesiones leves la conductora de otro vehículo y daños en un tercer vehículo, que se encontraba estacionado.