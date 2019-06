Historia El levantamiento de Riego, objetivo de una nueva asociación cultural en Las Cabezas de San Juan El colectivo apuesta por difundir los hechos que ocurrieron en 1820 en la localidad y la imagen del general que luchó contra el absolutismo de Fernando VII

Un reflejo claro de que una población interioriza su propia historia se produce cuando el recuerdo de los hechos pasa a formar parte del calendario festivo mediante una recreación lo más fidedigna posible, como es el caso de Las Cabezas de San Juan y su recreación histórica del levantamiento de Riego, el general que el 1 de enero de 1820 se levantó en armas contra Fernando VII y su reinado absolutista. Un paso más en esa interiorización sucede cuando la población decide organizarse y se compromete a llevar a cabo la recreación todos los años. Las Cabezas ya lleva trece ediciones, pero no ha sido hasta 2019 cuando se ha constituido la asociación histórica cultural «Levantamiento del general Riego 1820».

Como presidente de la asociación figura Francisco Manuel Soria, cabeceño de 46 años de edad, pintor, imaginero y escultor que «llevaba tiempo trabajando con los alumnos de los talleres artísticos municipales para hacer realidad y poner en funcionamiento la asociación», señala a ABC el que en la edición de la recreación de este año celebrada en marzo encarnó al rey Fernando VII, el Deseado, según sus seguidores de principios del siglo XIX, o el Felón, según sus detractores y defensores de la Constitución de 1812.

«La asociación cuenta con medio centenar de hombres y mujeres, aunque la mayoría son mujeres, que buscan ensalzar la figura de Riego y los sucesos que acaecieron en nuestra ciudad en 1820», explica Soria que recuerda que el general «trajo el liberalismo y derechos, como la libertad de expresión, en contra del absolutismo». Uno de los objetivos de este nuevo colectivo pasa por dar a conocer entre la juventud «la lucha por las libertades y la igualdad», puntualiza el presidente que no se olvida de que este año han participado en la recreación más de 800 personas, «más de 450 llegadas desde otras localidades».

Los propios vecinos de Las Cabezas son los protagonistas de la recreación - A. H.

El éxito de la trece edición y el trabajo realizado por la asociación ha consolidado lo que ya se ha convertido en uno de los hitos claves del calendario de Las Cabezas, «ya es como la Feria de Septiembre», apunta Francisco Manuel Soria que advierte de que «se está quedando pequeña la plaza de los Mártires», donde se llevan a cabo los actos centrales de la recreación, propone aprovechar la zona peatonal para ampliar el espacio y pide un deseo: «Que durante esos días toda la población se vista de época, como ocurre en Ronda en la feria romántica».

El trabajo de la asociación no se limita en participar en los actos, sino que previamente desde los talleres artísticos antes y ahora desde la asociación se confeccionan trajes y vestidos de época completos, «en principio para los socios y en un futuro para quien quiera participar en la recreación», detalla el presidente que asegura que «este año han desfilado diez soldados con uniformes acompañando al general Riego y para el año que viene ya estamos confeccionando 20 nuevos uniformes del ejército».

Para la recreación de 2020 ya se están confeccionando nuevos uniformes - A. H.

Soria no deja pasar la ocasión para aclarar que «no vamos disfrazados, sino que en esos días recreamos la estética de aquella época y nos gustaría que todo el mundo fuera vestido para la ocasión para transportarnos a 1820», destacando que «a la recreación histórica añadimos personajes de la sociedad de entonces, representamos no solo los hechos sino también el contexto».

Miembros de la asociación han participado en las recreaciones de Ronda y El Bosque, y ahora el colectivo histórico y cultural espera formar parte de las que se llevan a cabo en Bailén y San Fernando en representación de Las Cabezas. El presidente considera que para desarrollar la asociación «tenemos que seguir contando con el apoyo decidido del Ayuntamiento, como ha hecho hasta ahora, un aspecto destacado como algo muy positivo por parte de todas las asociaciones de recreaciones históricas con las que hablamos».