Burguillos Fiscalía y Seguridad Social piden tres años más de cárcel para el exalcalde socialista de Burguillos José Juan López y su sucesora, Mariana Pérez, a juicio por alzamiento de bienes Delitos Económicos acusa a los exalcaldes de traspasar patrimonio a su familia para eludir embargos

Eduardo Barba @edubarbaramos Sevilla Actualizado: 29/03/2019 07:35h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Más problemas judiciales para el exalcalde socialista de Burguillos José Juan López. Ahora, por el agujero financiero que su gestión al frente del Ayuntamiento (1995-2009) causó en la sociedad municipal Burguillos Natural. El Juzgado de lo Penal 5 de Sevilla ha dictado hace unas semanas un auto, al que ha tenido acceso ABC, en el que se señala ya el juicio (para el 6 de diciembre, en consonancia con las demoras tradicionales de los juzgados) y se pide por parte de la Fiscalía y de la acusación que ejerce la Tesorería General de la Seguridad Social una pena de tres años de prisión para López por alzamiento de bienes y delito contra la Seguridad Social, con inhabilitación especial para cargo público y para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.

Además, esta petición de condena incluye no sólo a José Juan López sino también a su sucesora en el cargo una vez que dimitió en mayo de 2009 por los escándalos de corrupción urbanística, la también socialista Mariana Pérez. Ambos tienen por delante este juicio en noviembre y otro un mes después por las facturas para obras y servicios que presuntamente no se realizaron y subvenciones de la Junta de Andalucía que no se aplicaron a su finalidad y sí a otras cuestiones municipales.

Antes tendrán que pasar por este juicio al que se ha llegado tras una exhaustiva investigación de la Seguridad Social y de la UDEF, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales, cuyos agentes se trasladaron desde Madrid a Burguillos para tomar declaración a los dos exalcaldes y sus familias, todos ellos implicados en este asunto en el que se ha perseguido el traspaso de bienes que los responsables públicos del municipio hicieron a sus hijos y parejas para evitar responder patrimonialmente con ellos a las exigencias de la Justicia a causa de las deudas que había contraído la sociedad Burguillos Natural. Para los hijos de los que fueran regidores no se ha pedido pena de prisión, pero sí para ellos dos, sus parejas y un hermano de José Juan López por esos traspasos de patrimonio para eludir, presuntamente, la respuesta a la Seguridad Social por el agujero financiero causado en la citada sociedad municipal burguillera, que terminó disolviéndose después de un largo concurso de acreedores.

Esta sociedad municipal no sólo fue investigada por la Justicia sino que ha sido objeto de un profundo proceso fiscalizador por parte del Ministerio de Trabajo a cuenta de posibles fraudes y también por el concurso de acreedores en el que está inmersa. Al carecer la sociedad de bienes suficientes para hacer frente a la gigantesca deuda, Trabajo consideró responsables a los gestores de la compañía pública, que no eran otros que el entonces alcalde y los concejales que formaban parte de su consejo de administración. La Seguridad Social embargó a los miembros del consejo de administración de Burguillos Natural, como es lógico. Las cantidades se les estuvieron reteniendo de sus ingresos el máximo que permite la Ley, y también se les embargaron bienes.

Derivando ganancias y bienes

Pero los investigadores de la Comisaría General de Policía Judicial, en Madrid, llegaron a conclusiones que supondrían que, pese a los embargos y a las cantidades que se les estaban retirando a cuenta de los mismos, estarían presuntamente derivando sus ganancias y sus bienes a familiares cercanos para así evitar que los embargos vayan a más. Los dos exalcaldes estarían preservando parte de sus riquezas transfiriéndolas a personas de su entorno. Y, de paso, defraudando de manera flagrante a la Seguridad Social. De hecho, no sólo se citó a declarar los dos exalcaldes socialistas sino sus familiares directos.

Burguillos Natural acumuló unas deudas sólo con la Seguridad Social de más de 7 millones —independientemente de las deudas con acreedores— y este organismo emprendió embargos contra los responsables de la sociedad municipal. Ésta fue durante muchos años un foco de corrupción por la falta de justificación de las inversiones con fondos públicos que supuestamente se realizaron bajo mandato socialista.

El informe presentado hace varios meses por los administradores concursales sobre la gestión del Ayuntamiento de Burguillos con respecto a esta sociedad instrumental y las cuentas del propio Consistorio fue demoledor. En el peor de los casos, el Ayuntamiento tendría que hacer frente a una deuda de más de 43 millones de euros, que llegan por una política de «confusión» entre el propio Ayuntamiento —gobernado por el PSOE en los años en los que se incurren unos hechos que llevan a un concurso de acreedores— y un conglomerado de pequeñas sociedades bajo el nombre de Grupo de Empresas, en el que estaba presente Burguillos Natural como actor principal. Ese fue el ojo del huracán en la ruina municipal.