FESTIVAL TOMATE BLUES El festival Tomate Blues celebra su octava edición este sábado en Los Palacios Red House, Aaron Keylock, Susan Santos, Andabluses y OKEY conforman el cartel

El festival «Tomate Blues» de Los Palacios y Villafranca celebra este sábado su octava edición en el parque de Las Marismas. Este evento goza de una enorme salud, ya que cada año aumenta el número de asistentes y está considerado el festival referente en Andalucía Occidental de este género.

Sin ir más lejos, el año pasado fueron más de siete mil personas las que disfrutaron de la cita palaciega, «una cifra que calculamos se verá incrementada en esta edición, ya que las previsiones anuncian que será una jornada mucho menos calurosa que la del año pasado, en la que las temperaturas alcanzaron los cuarenta grados», según Francisco Calerón, presidente de la Asociación Cultural Tomate Blues.

Para el alcalde palaciego, Juan Manuel Valle, «el Tomate Blues representa una alternativa cultural basada en unos valores refrescantes que nace del amor incondicional por la música. Esta cita con la cultura se convierte cada año en territorio libre, dominado por la mejor música, la diversión más sana y la convivencia más auténtica».

Dicha cita con la música abrirá sus puertas a las 12 del mediodía, teniendo su primer punto destacado en torno a las 14.00 horas con la ya tradicional «fritá» de 240 kilos de tomate que se sirven completamente gratis a modo de degustación, promocionando con ello la marca colectiva «Tomate de Los Palacios».

Asimismo, el grupo de rock OKEY será el primero en subirse al escenario (16.00 horas). Estos jóvenes palaciegos darán buena cuenta de su potentísimo directo, en el que además de presentar algunos de los temas de su primer álbum —que están grabando actualmente—, suelen incluir una selección de versiones de clásicos del rock nacional e internacional.

A las 17.00 tomarán el relevo los Andabluses, una banda formada por instrumentistas del entorno blusero sevillano que harán disfrutar al público con su espectáculo «Homenaje a B.B.King», en el que desgranan temas del genio de Mississippi como The thrill is gone, When loves come to town, etc.

A continuación llegará el turno de Susan Santos y su power trío (guitarra, bajo y batería) mezclando rock, blues y otras músicas de raíz americana. La extremeña está considerada como una de las mejores «blueswoman» de España.

Gracias a su voz, su enérgico estilo de guitarra y su atractiva puesta en escena, ha conseguido abrirse un hueco importante en la escena del blues rock europeo y compartir escenario con artistas de la talla de Jimmie Vaughan, Joe Bonamassa, Joe Louis Walker o Buddy Whittington.

Red House, el plato fuerte

A las 9 de la noche llegará el que probablemente sea el plato fuerte del festival, Red House, una reputada banda americana nacida en 1997 cuyo credo musical abarca el blues, el rock y el rock&roll, aunque también coquetean con el funky y el soul.

Y si esta edición empezará con mucha juventud, finalizará también con savia nueva. Y es que para poner el broche final, la organización del festival ha apostado por Aaron Keylock, el artista revelación del blues-rock británico. Keylock es un virtuoso guitarrista que desprende un aura de autenticidad, energía y creatividad enorme. Será un verdadero torbellino guitarrero el que ponga el punto y final a la octava edición del Festival Tomate Blues.