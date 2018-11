Morón de la Frontera Dani de Morón: «Todo el pueblo se ha hecho partícipe de mi éxito y eso es una cosa preciosa» Dani de Morón opta al Grammy Latino 2018 a Mejor Álbum Flamenco por su disco «21»

Juan Luis Mármol

Se llama Daniel López Vicente, pero el nombre por el que se le conoce es Dani de Morón. Una denominación artística que casa a la perfección con lo que hace este guitarrista flamenco: llevar el nombre de su ciudad allá a donde va.

A Dani le gusta Morón y a Morón le gusta Dani. Y ahora tiene la oportunidad que suene con más fuerza, ya que opta al Grammy Latino 2018 a Mejor Álbum Flamenco. Será con el disco «21», su tercer álbum, en el que cuenta con artistas de la talla de Arcángel, Miguel Poveda, Estrella Morente o Marina Heredia.

Para Dani de Morón, la nominación es una gran alegría. «Contento por muchas cosas: por cómo es el disco, las colaboraciones que tiene, lo que significa que esté nominado a este tipo de premios un trabajo que está lleno de cante ortodoxo… lo que yo buscaba para poder mostrar con la guitarra lo que yo quería», afirma. Pero, sobre todo, por el reconocimiento a un instrumentista, «que es difícil que lo tengan en cuenta para este tipo de cosas».

¿Y cómo es «21»? En palabras del guitarrista, «es un arreglo musical en torno a un cante clásico que hace cada uno de los artistas». Un cante personal en cada pista sobre el que Dani de Morón, después, «tiraba sobre lo que cada uno me sugería». De esta manera, las voces son las protagonistas, y así se refleja en los títulos de cada track del disco («Antonio Reyes – Fandangos y Bulerías Por Soleá» o «Pitingo – Malagueñas», por citar algunos).

Una propuesta de cante clásico que atrajo enseguida a todos los artistas implicados. La única complicación fue cuadrar las agendas del elenco. «Aun así, la predisposición fue tan buena que lo hicieron todo muy fácil». Finalmente, «21» vio la luz y el éxito fue inmediato, a pesar de optar por un flamenco más puro.

En este caso, la clave «quizá esté en el tratamiento de la guitarra, que se vuelve todo más agradable», más para el disfrute, algo muy importante. «A veces lo ponemos muy difícil a las personas que no sean tan aficionados acercarse a la música flamenca para el disfrute», ya que parece que, además de ello, el público está obligado a entender.

«Nadie puede entender algo sin que le guste primero», opina. «Luego ya podrás estudiarla y convertirte en entendido, pero no hace falta. Yo no me considero entendido: simplemente me gusta algo y lo estudio tanto que dedico mi vida a eso».

Para atraer al gran público, era importante que los nombres más mediáticos interpretasen los palos más clásicos. «No te imaginas a Pitingo interpretando unas malagueñas o que Poveda haga unas guajiras de Marchena».

«Le damos tal tratamiento que la gente nos llega diciendo que le ha gustado tal canción que canta Estrella Morente, cuando es un fandango». Así se ha podido satisfacer al público aficionado al flamenco y a los que se acercan por primera vez.

Y en Morón, el éxito ha calado especialmente. Durante la entrevista, un seguidor se acerca para transmitirle su admiración y cariño, algo que el guitarrista acepta de buen grado, con la humildad que le caracteriza.

Es una estampa que se repite cada vez que Dani sale a la calle y que, para él, «es una cosa preciosa: parece que todo el pueblo se ha hecho partícipe del éxito». Y, esto, según Dani de Morón, es más importante que ganar un Grammy, aunque este tenga una gran importancia también y él vaya «con la idea de ganar, por supuesto». La duda se despejará el próximo 15 de noviembre.