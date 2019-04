El Cuponazo de la ONCE reparte 300.000 euros en El Coronil También ha recaído en Córdoba, entre la capital, Doña Mencía y Zuheros, en Algeciras (Cádiz), la Serranía de Ronda (Málaga) y Jaén

El sorteo del Cuponazo de la ONCE ha repartido este viernes 1,5 millones de euros en premios entre Sevilla, Córdoba, Cádiz, Málaga y Jaén, y 300.000 euros solo en la localidad de El Coronil (Sevilla), aunque la provincia más agraciada ha sido Córdoba con 480.000 euros en premios.

En concreto, el vendedor Rafael Parrilla, ha expendido doce cupones premiados con 25.000 euros cada uno en la calle San Sebastián de El Coronil, en su punto de venta ubicado entre una farmacia y un restaurante en pleno centro del municipio. Según ha informado la ONCE, diez de ellos eran preimpresos y dos fueron vendidos a través del terminal punto de venta por el que el cliente elige el número que juega.

El Cuponazo de este viernes ha dejado otros 480.000 euros en Córdoba, entre la capital, Doña Mencía y Zuheros, 290.000 euros en Algeciras (Cádiz), 250.000 euros en la Serranía de Ronda (Málaga) y 175.000 en Jaén, que suman un total de 1.495.000 euros entre las cinco provincias andaluzas, en un sorteo que ha repartido el resto premios entre Baleares, Cataluña, País Vasco, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana.

En concreto, Antonio Eloy Henares, vendedor de la ONCE desde 2009, que cubre municipios de la comarca de Lucena (Córdoba), ha vendido siete cupones premiados con 25.000 euros en Doña Mencía (175.000 euros) y otros tres en Zuheros (75.000 euros) que suman un total de 250.000 euros.

En Córdoba capital, Bernardo Luque, afiliado a la ONCE y vendedor desde 1988, expidió seis cupones premiados con 25.000 euros y otros dos de 40.000 euros (en la modalidad XXL) que suman otros 230.000 euros en la Ronda de Tejeres con Manuel Sandoval.

En Algeciras (Cádiz), Francisco Manuel Sarmiento ha vendido diez cupones premiados con 25.000 euros, que suman 250.000 euros, en su punto de venta ubicado en la calle Convento, como le llaman en Algeciras a la calle Alfonso XI, a las puertas del casino de la ciudad.

También en Algeciras se ha vendido otro Cuponazo agraciado con 40.000 euros a las cinco cifras por ser de la molidad XXL, por lo que en total se han repartido 290.000 euros en la ciudad.

Y en Jaén, en pleno centro, Cristóbal Cuevas, vendedor de la ONCE desde hace tres años, ha repartido siete cupones premiados con 25.000 euros a las cinco cifras en el quiosco ubicado en la plaza de San Francisco junto a la Diputación de Jaén. «Es el primerico que doy. Siento a la vez mucha alegría y mucha rabia porque estuve a punto de quedarme con uno y no me lo quedé, pero he dado un premio a la gente y así se dan cuenta que sí que toca, llega un momento que toca, la ilusión y la fe nunca hay que perderla, eso se lo digo a todos los clientes», ha declarado.