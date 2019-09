Agricultura Arahal comienza el verdeo pendiente de los precios de la aceituna y de la lluvia El presidente de la cooperativa Labradores de La Campiña, Francisco Humanes, calcula que la producción de la variedad gordal en esta campaña no superará los 11 millones de kilos

C. González Arahal Actualizado: 13/09/2019 07:49h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Los agricultores se organizan para evitar los robos de aceitunas

Arahal, el pueblo de mayor producción de aceitunas de mesa, ha comenzado esta semana el verdeo con la esperanza de que la lluvia llegue para terminar de engordar la mayor parte de la producción de aceitunas manzanilla a la que le falta madurez a causa de la sequía.

Los precios aún no están definidos, salvo en el caso de algunas empresas o puestos intermediarios, pero tienden a subir debido a la ley de la oferta y la demanda: cuanto menos producto, más se revaloriza el que se recoja.

No obstante, los agricultores advierten que las grandes empresas envasadoras no acaban de creerse que esta cosecha será corta a causa de la vecería y la sequía. O, al menos, no lo aceptan «porque ellos tienen que cumplir con su producción y si no llegan con la cosecha autóctona, compran aceitunas de fuera, de Grecia por ejemplo», comenta un agricultor de Arahal.

La batalla de esta campaña en la localidad, como ocurre otros años, es con los precios de las dos variedades propias del terreno: la gordal y manzanilla. La que se está recogiendo en estos días es la primera de ellas, y suele ser la más temprana y la que quitan primero de los olivos, sobre todo por miedo a los robos.

El presidente de la cooperativa Labradores de La Campiña, Francisco Humanes, calcula que la producción de aceituna gordal en esta campaña no superará los 11 millones de kilos en total, contando los pueblos más fuertes en esta variedad. Y son, además de Arahal, Alcalá de Guadaíra, Utrera, Carmona y Marchena.

«Los empresarios calculan 18 millones de kilos, pero eso es imposible», concreta Humanes. Por esta razón, en los primeros días -en Arahal se abrió la cooperativa este martes- los precios aún no están del todo estipulados.

«En la mayoría de los puestos dan precio de palabra, pero no en vale», explica para concretar que el precio de salida de la gordal en la cooperativa es de 0,90 euros por kilo, pero este año «conforme avance la campaña se pagará hasta 1,20 euros». La razón principal es la bajada considerable de la producción.

La recogida de la aceituna manzanilla no ha comenzado todavía. Por esta razón la campaña en Arahal y su comarca va por fases, quedan mínimo una semana para que sea plena. Según el presidente de la cooperativa arahalense, «todavía no está todo el mundo cogiendo porque la manzanilla, que representa el grueso de la producción total, está verde, no ha llovido en primavera y no tiene jugo».

Poca manzanilla

Arahal es el principal productor mundial de esta variedad por lo que los agricultores están a la espera de que la lluvia mejore la calidad, aún sabiendo que la producción no será la de los últimos años, no solo por la sequía sino por la vecería, fenómeno por el que los árboles frutales alternan fuertes cosechas con años de poca o ninguna producción.

«Hay poca manzanilla este año, no tienen en la zona del Aljarafe ni en la de Utrera, Arahal tiene más y en Morón o Marchena la cosecha es de media a corta por lo que los precios tenderán a subir», asegura Humanes que estima que el precio por kilo se acercará al euro y «va a valer más cuando ya esté entamada en los almacenes». Aunque, apunta, que «si escasea habrá quien la sustituya por hojiblanca»