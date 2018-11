C. G.

Campiña y Sierra Sur Antonio Cordero: «Cuando ayudas a un menor a denunciar abusos, llenas el depósito para seguir» Es el responsable del Plan Director Osuna de la Guardia Civil contra el acoso, violencia de género, peligros de internet y efectos de alcohol y droga entre los menores

C. González

Osuna Actualizado: 19/11/2018 07:42h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Antonio Cordero González es el agente que dirige desde hace ocho años el Plan Director Osuna, que pretende prevenir los casos de acoso, violencia de género, peligros de internet y efectos de alcohol y droga entre los menores.

Recorre durante el curso escolar centros educativos de la Sierra Sur y Campiña sevillana a cargo de la VI Compañía de la Guardia Civil a la que pertenece. Y dice que aprende «de los mejores maestros, los menores».

Ayuda a trabajar las habilidades emocionales y, cuando llega a un centro, para captar la atención del alumnado los monta en «una montaña rusa» y consigue ponerlos en la piel del acosado o logra que una menor pregunte qué ocurre si lo que cuenta el agente sobre pederastia pasa en su casa, tan duro como suena.

De esta manera, ha podido ayudar a muchos menores que cuentan a un desconocido lo que no han sido capaces de contar a su propia familia, a partir de ahí se inicia un protocolo de actuación.

En este protocolo de actuación generalmente no participan los agentes. Por eso es una de las cuestiones que reclama este guardia civil que lleva 15 años ya trabajando en prevención, principalmente en cuatro vertientes: riesgo de internet, acoso escolar, violencia de género y droga y alcohol. Excepcionalmente también toca el tema de xenofobia, pero «en esta zona este problema prácticamente no existe y para qué hablar de algo que no se da», pregunta el agente.

En estos ocho años, Antonio Cordero ha vivido muchas situaciones impactantes. Cuando entra en un salón de actos o clase de cualquier centro educativo de la zona, nunca sabe lo que se va a encontrar. Una de las que mejor recuerda fue aquella vez que daba una charla sobre los riesgos de internet al alumnado de 2º de ESO y citó, más concretamente, qué es la pederastia y cuáles sus peligros: «Una niña me preguntó en mitad de la charla qué tenía que hacer si eso ocurría dentro de mi casa».

«El objetivo es prevenir los casos de acoso, violencia de género, peligros de internet y efectos de alcohol y droga»

El agente, por experiencia, sabe que la respuesta tiene que ser rápida, sin darle importancia para no señalar a la menor entre sus compañeros. Después, una vez acabada la charla, en este caso concreto, habló con la menor en privado. «La niña escogió a un desconocido para contar algo que jamás había dicho a nadie, todavía se me ponen los vellos de punta».

Ese día, como tantos otros, Antonio Cordero, que trabaja con temas tan sensibles, volvió de trabajar «más ancho que alto». Porque tiene claro ya, a pesar de lo duro de este trabajo, que «cuando ayudas a un menor a denunciar abusos, llenas el depósito para seguir». En España, el 70% de los menores de 15 años han sufrido acoso en algún momento de su vida, especialmente en los colegios e institutos.

Habilidad emocional

Antonio Cordero trabaja con niños de Primaria (cursos 5º y 6º) hasta el último curso de la ESO (4º), con diferentes métodos según la edad. Por ejemplo, «en 5º de Primaria se trata el acoso escolar desde la relación entre iguales». Y pone de relieve que a los niños de ahora les faltan habilidades emocionales.

El primer ámbito donde hay que trabajar estas habilidades emocionales es en la familia. Y no se hace. «Hemos perdido en las familias besar a nuestros hijos cuando llegan del colegio, abrazarlos, escucharlos y ver qué les preocupa». El segundo ámbito es el educativo.

«Los profesores carecen de formación en este sentido, no saben cómo hacerse cargo de un menor acosado en el ámbito escolar». Precisamente, el Plan Director Osuna trabaja con estos profesionales para darles herramientas.

Cuando un niño está siendo acosado hay dos cuestiones especialmente difíciles para Antonio Cordero. La primera conseguir que la familia del acosador empatice con el acosado «porque todas las familias piensan que sus hijos son muy buenos». Y, todavía más difícil es conseguir ponerse en el lugar de la familia del acosador, hacerles entender a la familia del acosado que también se trata de un niño.

Por eso él los deja hablar y después inmediatamente le pregunta: «¿Si fuera tu hijo el acosador qué te gustaría que hiciéramos?» Entonces, el discurso cambia y todos piden ayuda para ese menor y una nueva oportunidad. «En ambos casos son niños y la ley los protege por igual», apunta el guardia civil.

Antonio Cordero González con su compañero en las oficinas del Plan Director Osuna - C. G.

En este sentido precisa que «se pretende arreglar con herramientas de mayores problemas de menores» porque el mejor camino, en su opinión, es formar a los profesionales y trabajar en centros educativos y con las familias.

Denunciar judicialmente es una herramienta para tratar problemas sociales de mayores y, a menudo, se recurre a ella directamente sin intentar antes otras opciones que pasan, a su juicio, por trabajar las habilidades emocionales. «Las familias se empecinan en que la denuncia es lo mejor».

Reconocer la realidad

Según cuenta, el 99% del alumnado que acude a sus clases «sale llorando», porque son capaces de ponerse en la piel del niño que sufre acoso o cualquier tipo de abuso y violencia. Y, además, acaban siendo conscientes de que estas situaciones que tienen normalizadas son reales y deben aprender a reconocerlas.

«Un niño acosado sufre un daño terrible, en algunos casos puede provocar hasta la muerte, por lo que yo intento poner cada ejemplo en primera persona, para que se acerquen a lo que siente un compañero que pasa por este trauma».

Antonio Cordero es contundente y la charla se vuelve represiva. «Les recuerdo que estoy aquí para hablar con ellos, pero si hacen algo malo, no voy a darles una palmadita en la espalda, sino que lo puedo meter en la cárcel».