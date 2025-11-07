El sendero de Cádiz que te permite llegar a unas increíbles casas cueva que mucha gente desconoce

El Parque Natural de Los Alcornocales es uno de los lugares más espectaculares de Andalucía. Situado en la provincia de Cádiz, el parque cuenta con una superficie de cerca de 170.000 hectáreas donde es posible encontrar una gran extensión de bosques y sierras que cuentan con una amplia diversidad de flora y fauna. Por eso se ha convertido en un destino ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar rutas de senderismo.

Una de las muchas rutas que ofrece el parque, además, lleva hasta un lugar muy curioso que mucha gente desconoce. Se trata del sendero El Palancar, un recorrido que se encuentra justo al lado del pantano de Charco Redondo y que conduce a unas casas cueva muy singulares que se encuentran perfectamente integradas en el paisaje.

Así puedes realizar el sendero

El inicio de la ruta se encuentra en la salida 70 de la autovía A-381 que une Jerez y Algeciras. Justo en este punto hay un pequeño aparcamiento donde los senderistas pueden dejar el coche. Una vez allí, hay que atravesar una valla que se encuentra en el inicio de la ruta para poder comenzar.

El recorrido completo de ida y vuelta tiene una longitud de 10 kilómetros, aunque existen algunas variantes más cortas. Durante la travesía, los senderistas pueden disfrutar de varios lugares de gran interés como chozos moriscos de paredes de piedra, tumbas excavadas en la roca e incluso una fuente que, supuestamente, tiene agua con propiedades curativas.

Imagen de las casas cueva de El Palancar Junta de ANdalucía

Después de andar unos kilómetros más y recorrer un camino silvestre con subidas y bajadas de piedra, los senderistas pueden llegar a las famosas casas cueva. Hay varias repartidas por toda la zona y estaban habitadas hasta principios de los años 70.

Desde el interior de estas formaciones, además, es posible disfrutar de unas vistas privilegiadas de la sierra, como se puede comprobar en un vídeo que ha sido publicado en TikTok por @motonaturabyjorgeortiz donde se muestran imágenes de la ruta y se dan recomendaciones para realizarla.

#prehistoria #cuevas #senderismo #historia ♬ sonido original - Moto Natura by Jorge Ortiz @motonaturabyjorgeortiz En esta ocasión quiero compartiros la ruta de senderismo del Palancar en el término municipal de los Barrios (Cádiz) dentro del Parque natural de los Alcornocales y visitar las cuevas El inicio del recorrido queda marcado por antiguos polvorines militares, por el camino se pueden observar estupendas vistas panorámicas al embalse de Charco Redondo y se tiene la oportunidad de ver tumbas prehistóricas excavadas en la roca en las inmediaciones de una antigua fuente de aguas ferruginosas ¿Qué te parecen este tipo de videos y rutas? #cadiz

Cerrado en época de caza

Las personas que estén interesadas en realizar la ruta deben informarse previamente del calendario cinegético, pues el sendero puede permanecer cerrado de forma temporal durante la temporada de caza para garantizar la seguridad de los visitantes.

También es muy recomendable llevar calzado y equipamiento adecuado para realizar esta increíble ruta que ofrece la posibilidad de visitar uno de los lugares más singulares del Parque de Los Alcornocales, además de poder contemplar paisajes de gran belleza del maravilloso entorno natural desde el increíble Mirador del Palancar. Es, en definitiva, un plan muy recomendable para todos los apasionados del senderismo y de la naturaleza en general.