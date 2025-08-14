Los Secretos destapan el bote de la esencia

Escuchar a Los Secretos es como volver a un pasado con muy buenos recuerdos. No es nostalgia, pero sí añoranza de una una música que marcó la etapa de unos adolescentes que hoy son casi sesentones. Los Secretos también han evolucionado con el tiempo, pero sin perder su esencia. Aquella banda de los ochenta, capitaneada por los hermanos Urquijo, dejaron huella entre quienes estudiábamos en la Universidad Complutense y también entre los alumnos de la Autónoma que, de vez en cuando, íbamos a la mítica sala Galileo Galilei, en Chamberí, a escuchar lo último de quienes trataban de abrirse camino en la movida madrileña.

Los Secretos lo consiguieron con nota alta aunque no fue fácil. Igual que Mecano, Radio Futura, Alaska y Dinarama, Nacha Pop, Hombres G, Duncan Dhu, Tequila y Los Rodríguez, entre otros. De hecho, sus letras siguen hoy vigentes.

Arrancaron el espectáculo en el Concert con 'Agárrate a mi María' y siguieron con un clásico 'Dos caras distintas' que hizo al público retroceder en l tiempo nada más empezar el concierto. Álvaro Urquijo, como maestro de ceremonias, fue el encargado de las presentaciones y de anunciar algunos temas, además de contar las anécdotas de su dilatada carrera musical.

Los Secretos, una de las bandas más emblemáticas de la música española, ha seguido con su gira veraniega y este miércoles recalaron en el Concert Music Festival (CMF), en Chiclana, donde su música volvió a sonar con fuerza. Álvaro Urquijo, Ramón Arroyo, Txetxu Altube, Juanjo Ramos, Jesús Redondo y Santi Fernández llenaron de emoción el escenario de Sancti Petri demostrando, una vez más, que Los Secretos son incombustibles, siempre actuales y con proyectos sorprendentes.

Una de esas canciones míticas llegó a los diez minutos con 'La calle del olvido', cuyo estribillo fue coreado por el público. La puesta en escena del grupo era perfecta :alineados y con Álvaro en el centro. 'Desaparece' fue la tercera apuesta del grupo en un ambiente que ya estaba entregado y se vino arriba con 'Échame a mi la culpa'.

El legado de Los Secretos lo mantiene hoy Álvaro, el tercero de los tres hermanos que fundaron el mítico grupo. A sus componentes siempre se les vio como unos pijos madrileños, sin embargo, su padre nunca les dio un duro para dedicarse a la música. En 1986, el grupo dio un giro para el despegue. Enrique decidió refundar la banda, esta vez con una orientación más country y sin la presencia de Javier. En esta nueva etapa, Enrique se dedicó exclusivamente a cantar abandonando el bajo y dejando que Álvaro se ocupara de las guitarras. En 1986 publican el mini LP 'El primer cruce', en el que participa Ramón Arroyo a las guitarras, así como Nacho Lles al bajo y Steve Jordan a la batería.

Las reglas del juego siguieron sobre el escenario del Concert pero en esta ocasión deshojando la ' Margarita' y 'Colgado', bien a sus caderas o a su corazón. El levante travieso se coló también entre las baladas formando parte del paisaje. Los Secretos llenaron el Concert con un público que superaba de media los 45 años, pero también había una importante presencia de jóvenes. Una de las canciones más recordadas llegó poco antes de las once de la noche: 'Solo ha sido un sueño'.

Los Secretos se han revelado a través de más de treinta años en activo, y gracias a numerosas canciones consideradas clásicas (entre las que figuran 'Déjame', 'Sobre un vidrio mojado', 'Quiero beber hasta perder el control' y 'Pero a tu lado'), como una de las agrupaciones más importantes de la historia de la música pop rock española. El concierto de este miércoles en Chiclana era muy de móviles encendidos balanceando las manos. Precisamente eso ocurrió cuando Álvaro Urquijo entonó el estribillo de 'No me imagino'. Minutos antes había contado una curiosa anécdota y e que corría el año 1983 cuando los hermanos Urquijo se plantaron ante la discográfica Philips a presentar este tema y el director les dijo que era invendible. El ejecutivo discográfico sentenció que la música de Los Secretos no tenía el ritmo de la de Olé Olé por ejemplo. Bendita la hora en que los Urquijo abandonaron el despacho y se fueron con su música a otra parte. El ambiente se caldeó algo más con 'Buena Chica' y 'Quiero beber hasta perder el control'. Con 'Ojos de gata' el público levantó los brazos y los agitó al aire como si fuera una gran ola. Música lenta y tranquila. 'Ojos de Ágata' fue otro de los grandes momentos del concierto con acompañamiento de voz por parte del público.

'Pero a tu lado', la canción icónica y fetiche del grupo, hizo vibrar a todos. Álvaro reconoció que esta canción fue el origen de todo y aseguró que era más del público que de Los Secretos. Siguió con 'Te echo de menos' y el tobogán de las emociones continuó con 'El bulevar de los sueños rotos', una canción con música de Los Secretos y letra de Joaquín Sabina. El ritmo sube con 'Ojos de perdida' y el patio se pone a bailar. «Vete ya de mi vida y déjame en paz, pero tus ojos de perdida no me dejan....»

Su época de mayor éxito profesional se dio a partir de los noventa cuando encadenaron los exitosos álbumes 'Adiós tristeza' y 'Cambio de planes' y posteriormente el recopilatorio 'Grandes éxitos'. Un momento muy delicado en su historia llegó en 1999 con la muerte de Enrique Urquijo, un duro golpe que, sin embargo, contribuyó a un renacer de la banda con la publicación del álbum homenaje 'A tu lado' en el año 2000, que contó con numerosas colaboraciones de artistas próximos al grupo.

En 'Que solo estás', Álvaro recordó la dificultad de la canción y es que su hermano Enrique le decía canta tú lo difícil que yo canto lo fácil. Esta canción fue número uno en listas y ventas.

Los Secretos regresaron en 2002 con un nuevo álbum de estudio bajo el liderazgo de Álvaro Urquijo y desde entonces permanecen en activo, habiendo publicado otro disco de estudio ('Una y mil veces'), un recopilatorio en celebración de los 30 años del grupo y dos grabaciones en vivo. El lanzamiento de un nuevo disco de estudio, 'En este mundo raro', se realizó en septiembre de 2011. En 2015, tras dos años de trabajo, presentaron el disco de versiones ('Algo prestado') donde homenajean a los autores y canciones que les han inspirado en su carrera musical. En 2019 publican su decimocuarto trabajo, titulado 'Mi paraíso', con 12 temas originales y en 2021 'Desde que no nos vemos'.

Dos horas de concierto y 18 canciones que tuvieron la mejor de las prórrogas con 'Aunque tu no lo sepas', para rematar con 'Sobre un vidrio mojado' y 'Déjame'.

