La técnica viral de un bar de un municipio de Cádiz en su terraza: «Cinco estrellas son insuficientes»

«Estoy en un bar y un camarero ha puesto así la sombrilla para frenar el viento que viene de ahí. Quiero dejarle una reseña pero es que cinco estrellas son insuficientes«.

La reacción a la técnica de un bar de San Fernando en su terraza se ha hecho viral en redes sociales.

El encargado de ilustrar lo sucedido ha sido el tuitero el tuitero @FranRV94, que añade con sus palabras: «Aprovecho la difusión para decir que el bar se llama El Paquetera. Pasaos a tomar algo y comer que el sitio está del carao. La perspectiva igual no ayuda, pero doy fe de que la gente tenía espacio de sobra para pasar. Y, de hecho, la policía local apareció al rato y se pusieron a medir, supongo que para comprobar que no ocupase más de lo estipulado, y no fue el caso.

Estoy en un bar y un camarero ha puesto así la sombrilla para frenar el viento que viene de ahí. Quiero dejarle una reseña pero es que cinco estrellas son insuficientes. pic.twitter.com/NMh7Jkct4F — Fran (@FranRV94) April 20, 2025

Y apunta: «Dicho sea de paso, la calle del bar está llena de cera y en cuestión de veinte minutos he ayudado a levantarse a cuatro personas por contundentes talegasos que han pegao».