San Fernando dedica este 8 de marzo al empoderamiento de las mujeres y su próxima generación

El Ayuntamiento de San Fernando ha presentado este lunes la campaña y la programación de actividades organizadas con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que este año se celebra bajo el lema propuesto por la ONU 'Para Todas las mujeres y niñas: Derechos. Igualdad. Empoderamiento' y que pone especial atención en las niñas y adolescentes, que son «la próxima generación que seguirá abriendo camino y rompiendo barreras para lograr la igualdad real entre mujeres y hombres».

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha destacado el trabajo que realiza el Ayuntamiento «durante todo el año» en materia de igualdad y «el importante el papel» que juegan las instituciones para «asegurar que las nuevas generaciones de mujeres crezcan con las mismas oportunidades, con confianza en sí mismas y sin límites impuestos por el género».

Como ha apuntado, aunque es un trabajo «de cada día», es «importante señalar esta fecha en el calendario para recordarnos cuánto hemos avanzado en la lucha por la igualdad, todo lo que han logrado nuestras predecesoras con su esfuerzo y sacrificio». Así, ha señalado que también es una fecha para «mirar hacia adelante y reconocer todo lo que aún nos queda por hacer para conseguir la igualdad plena, que las mujeres y hombres tengamos las mismas oportunidades, derechos y responsabilidades en todos los ámbitos de la vida».

En este sentido, ha expuesto que «sigue existiendo desigualdad en el acceso a los puestos de liderazgo y en el peso de los cuidados, como demuestra el dato de que las responsabilidades familiares siguen recayendo hasta 11 veces más en las mujeres que en los hombres», aseverando que «también persiste la brecha salarial».

En este punto, ha citado el último informe global de brecha de género publicado por el Foro Económico Mundial, que señala que las mujeres en España cobran un 19,6% menos que los hombres y estima que se necesitarán 134 años para alcanzar la paridad. Por tanto, ha dicho, «pese a los avances aún queda mucho por hacer».

En esa línea gira la campaña institucional que el Ayuntamiento difundirá a través de redes sociales y distintos soportes para llegar a toda la población isleña y hacerla partícipe del «necesario cambio social».

La campaña se apoya en un vídeo y ocho imágenes con mensajes en torno a esa premisa central de que «tenemos avances y queremos igualdad». Así, los lemas son 'tenemos voz y queremos que nos escuchen', 'tenemos familia y queremos conciliación', 'tenemos fuerza y queremos oportunidades', 'tenemos leyes y queremos que se cumplan', 'tenemos metas y queremos alcanzarlas', 'tenemos roles de género y queremos compartirlos', 'tenemos sueños y queremos hacerlos realidad', 'tenemos talento y queremos visibilidad'.

Actividades por el 8-M

En cuanto a la programación, la concejala de Mujer, Isabel Blanco, ha destacado la implicación de las asociaciones de mujeres y del tejido local, así como de distintas áreas municipales. Esta se extenderá a lo largo de todo el mes con exposiciones, charlas, conferencias, actividades deportivas e incluso carnaval, sin olvidar el componente educativo para que la igualdad cale en la población más joven.

En este sentido, se desarrollará en los 12 institutos de Educación Secundaria de la ciudad el proyecto formativo 'Palabras con rostro', que busca proporcionar figuras femeninas referentes que inspiren a las nuevas generaciones. El resultado de este trabajo tomará forma de exposición el próximo 27 de marzo en la plaza de San José.

La programación, que se irá detallando en los próximos días, arranca este martes con la inauguración a las 18,00 horas en el Centro de Congresos de la exposición 'Ellas Pintan', una muestra de pintura dedicada a la mujer con la participación de más de 15 artistas del grupo Eqartis.

En el ámbito cultural, destaca también el concierto dedicado a la mujer que ofrecerá el alumnado del Conservatorio de San Fernando el 13 de marzo en la Sala Capitular del Ayuntamiento, o la sexta edición de 'El Arte en Femenino', que se desarrollará el 16 de marzo en la Casa de la Cultura aglutinando ámbitos artísticos como la música, el baile, la escritura o la fotografía.

El Teatro de las Cortes se suma también al 8 de marzo con la representación en estreno el 21 de marzo de la obra 'Yo Mujer: fuerza, voz, resistencia', a cargo de Dolores García Sueiro.

Además, se aprovechará la coincidencia este día con el carnaval para reivindicar el talento de las mujeres y la necesidad de que tengan un espacio protagonista en esta fiesta. Para ello, el Ayuntamiento ha incluido en su programación de carnaval la actuación de la comparsa femenina 'La Valla', que también interpretará temas de 'We can do', con la que hicieron historia en el carnaval al ser la primera agrupación íntegramente femenina en llegar a la Gran Final del Falla en 2022.

Se desarrollarán también diferentes coloquios con mujeres referentes a través de actividades como 'Un mundo de referentes, cuando las mujeres hablan', que tendrá lugar los días 11 y 12 de marzo en el Centro de Congresos con participantes de la talla de Ángeles Taró, Irene Geraldía Villar o Begoña Alday Sánez, o con una edición el 20 de marzo de 'Con voz de mujer' titulada 'Mujeres que inspiran', que contará con la participación de Cristina Monge, la deportista Desirée Villa, Alejandra Vallejo-Nágera o Patricia Galván, entre otras.

En esta línea, el Centro de Congresos también acogerá el 27 de marzo la presentación del poemario 'Tres poemas para un domingo cualquiera' y un coloquio posterior con su autora, Irene Carrasco Ocaña. Mientras, los días 28 y 31 de marzo Carmen Ruiz Repullo ofrecerá la conferencia 'Consumo saludable de redes sociales. Las diferencias de género en lo virtual'.

La programación del 8 de marzo también abarca el universo deportivo, con actividades como la jornada multideportiva organizada el 7 de marzo por la asociación de clubes deportivos en el Pabellón del Parque, y diferentes actividades en el partido de hockey de la División de Honor que se celebrará el 8 de marzo en el Campo Municipal Pablo Negré, el All Star Voleyball San Fernando el 15 de marzo en el Pabellón Enrique Márquez, o el Campeonato de Shotokan que tendrá lugar ese mismo día en el Pabellón Manuel Prado.