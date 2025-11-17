San Fernando presenta a sus Reyes Magos y ya aguarda su llegada con ilusión

San Fernando descubre ya a sus Reyes Magos de Oriente. La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, y el presidente de la Asociación de Reyes Magos, Juan Fernández, han desvelado los nombres de las personalidades que repartirán ilusión en la época más mágica del año. «Quienes van a representar a nuestros personajes son personas que por motivos laborales, por buenas personas o por cómo se comportan con la ciudadanía en su entorno se lo merecen», expresó Cavada. Por ello y entre muchos candidatos, Manuel Antonio García López ha sido elegido para ser el rey Melchor; Alberto Cervantes Sánchez encarnará a Gaspar; y Baltasar será Juan Antonio Sirviente; mientras que la Estrella de Oriente será María del Rosario Benítez y el Heraldo Real, Javier Padillo Cabrera.

Según Cavada, la elección de SS.MM los Reyes Magos, de la Estrella de Oriente y el Heraldo Real es un «regalo» por su trayectoria y todo lo que le han dado a la ciudad. Los elegidos tendrán la oportunidad de vivir una Navidad diferente, con el momento estelar de la Cabalgata de la Ilusión del 5 de enero, y asumirán la responsabilidad de sostener en sus manos la ilusión de los isleños e isleñas más pequeños. «Todo el mundo unánimemente dice que es la experiencia de su vida y que nunca van a olvidar», sostuvo la alcaldesa ante los medios de comunicación en una de las ruedas de prensa que, según aseguró, afronta siempre con «mayor felicidad».

Además, la regidora ha afirmado que el Consistorio se va a «volcar un año más» para que la «ciudad entera sea lo más mágica posible», desde el próximo 29 de noviembre con el encendido de luces hasta que finalice como es tradición el 6 de enero. Sin embargo, esta Navidad vendrá acompañada de novedades. La principal es que la Estancia de los Reyes Magos será acogida en la Sala de Prensa del monumental Consistorio Isleño.

El anuncio de que habían sido elegidos para ser los protagonistas de las fiestas se ha producido de manera diferente este año. En Navidades anteriores, la alcaldesa llamaba telefónicamente a esas personas que habían sido asignadas; sin embargo, en esta edición han querido dar un pasito más para ver in-situ sus reacciones con videollamadas. «Los hemos cogido cada uno en sus quehaceres. Algunos estaban en un almacén trabajando, otros en su coche con su mujer, otros en una terminal de aeropuerto, otros con la familia y en bata y en pijama, que también nos lo hemos encontrado. Así que ha sido todo muy espontáneo, todo muy bonito y en el que hemos podido, como decía, pues vivir ese instante de felicidad que al final lo hemos compartido, los que estábamos con la videollamada, pero también los que lo han recibido», explicó Patricia Cavada. La alcaldesa agradeció a la Asociación de Reyes Magos su entrega y trabajo, así como a «quienes después de esta llamada ya han empezado a ponerse a trabajar y a pensar cómo hacer lo mejor posible esta tarea que se les ha encomendado».

El rey Melchor, Manuel Antonio García López.

El presidente de la Asociación de Reyes Magos, Juan Fernández, ha sido el encargado de dar a conocer el nombramiento de SS. MM Los Reyes Magos, el Heraldo Real y la Estrella de Oriente. El primero en ser desvelado ha sido el rey Melchor, que será representado por Manuel Antonio García López, coordinador de servicios especiales, quien destaca por su firme compromiso social y cofrade en San Fernando, donde ha impulsado «iniciativas solidarias desde el Consejo de Hermandad y su trayectoria en la Hermandad del Santo Entierro, fomentando la participación juvenil y el apoyo a familias vulnerables».

El rey Gaspar, Alberto Cervantes Sánchez

Gaspar será encarnado por Alberto Cervantes Sánchez, isleño con una larga trayectoria en el sector la ingeniería naval. «Ha desarrollado una carrera ascendente dentro de Navantia, desde su incorporación en el área de ingeniería, especializándose en sistemas de control y asumiendo, progresivamente, responsabilidades de dirección en programas internacionales, operaciones y servicios. Su experiencia abarca desde diseño e implantación de sistemas de negocio vinculadas a astillero y construcción naval, consolidándose como un referente en gestión, innovación tecnóloga y coordinación de grandes programas dentro de la industria naval», argumentó Fernández.

El rey Baltasar, Juan Antonio Sirviente

Juan Antonio Sirviente, conocido como 'El Churre', será el rey Baltasar. El legado familiar gastronómico que mantiene vivo en el histórico bar La Pastora y su «cercanía con la clientela» han sido los motivos por los que ha sido elegido. «Su apoyo y su cercanía con la clientela reflejan una vida entera dedicada a un establecimiento que pasó de ser un punto de encuentro para marineros y vecinos a un templo de la gastronomía isleña», expresó el presidente.

La Estrella de Oriente, María del Rosario Benítez

María del Rosario Benítez es una destacada profesora y bailaora isleña formada en el Conservatorio Superior de Danza y Arte Dramático Antonio Ruiz Soler de Sevilla. Debido a su trayectoria artística y a su intensa labor solidaria a través de sus secciones de bailes terapéuticos, actuaciones benéficas y colaboraciones altruistas con asociaciones, ha sido designada como la Estrella de Oriente. «Convierte el arte flamenco en una herramienta de apoyo, sensibilidad y compromiso en su comunidad», afirmó Fernández.

El Heraldo Real, Javier Padillo Cabrera

Natural del barrio de la Pastora, Javier Padillo Cabrera es un profesional del ámbito comercial con formación como técnico superior de administración y finanzas y finanzas, y amplia experiencia en gestión administrativa y comercial. Sin embargo, su trayectoria destaca especialmente por su gran «compromiso social» en el mundo cofrade, donde ha colaborado durante más de 20 años en iniciativas benéficas. Actualmente, es el capataz general de la Hermandad del Nazareno. «Combina su dedicación profesional con una marcada vocación de servicio, organización y trabajo en equipo, así como un fuerte compromiso social en su entorno».