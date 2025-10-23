El hospital de San Carlos arranca con fuerza: 187 pacientes operados en solo una semana

La Junta de Andalucía ha señalado que desde que se pusieron en marcha hace una semana los nuevos quirófanos del Hospital de San Carlos, en el municipio gaditano de San Fernando, estos han acogido ya las intervenciones quirúrgicas de un total de 187 pacientes.

La delegada territorial de Salud y Consumo en la provincia de Cádiz, Eva Pajares, ha informado de que el Bloque Quirúrgico del centro isleño está «a pleno rendimiento« y que »eso sólo se consigue porque está dotado del personal adecuado para ello«.

Las 187 intervenciones llevadas a cabo desde el 15 de octubre hasta el pasado miércoles día 22 corresponden a Oftalmología, Urología, Dermatología, Neurocirugía, Bucodental, Cirugía General, Ginecología, Otorrinolaringología, Vascular, Traumatología, reconstrucción mamaria, Cirugía Plástica, Unidad del Dolor, Cardiovascular y Torácica.

Cinco quirófamos

El pasado 15 de octubre entraron en funcionamiento los cinco quirófanos, después de una intervención «inédita en 43 años» que se inició el 1 de julio, y en el que la Junta ha invertido «más de 360.000 euros». La actuación, ha apuntado la administración andaluza, daba respuesta a las necesidades detectadas por los propios profesionales y sindicatos para mejorar en la seguridad del paciente y la calidad asistencial, además de ser un «compromiso» del Gobierno de Andalucía con la mejora de las infraestructuras sanitarias.

No obstante, Eva Pajares ha recordado que antes de la obra, en el San Carlos «se pasó de contar sólo con un quirófano diario a cinco y de operativos en horario de mañana y tarde«, lo que supuso que el número de especialidades quirúrgicas «haya aumentado de siete a 16».

Además, se han introducido nuevas técnicas quirúrgicas, incrementando la complejidad de las intervenciones, como reconstrucción mamaria de Cirugía Plástica, recambios de marcapasos y desfibriladores por Cirugía Cardiaca, colocación de neuroestimuladores por Neurocirugía o tratamiento de las varices con láser por Cirugía Vascular.

Obras

En el Bloque Quirúrgico, las obras se han centrado en la instalación eléctrica, así como en mejoras en la climatización y en los espacios, donde se han sustituido las ventanas, adaptado los espacios de almacenamiento, se han cambiado los suelos y techos deteriorados, se han reparado desperfectos y se ha acometido una reforma del aseo para profesionales con la instalación de duchas y una pila para la gestión de residuos sanitarios.

Además, se ha humanizado el área con imágenes que resaltan «el valor histórico» del edificio, además de la contribución de San Carlos a la vida de la población de San Fernando.

A estos avances en materia quirúrgica se suman «muchos otros», que «no hubieran sido posibles sin la inyección económica de la actual administración autonómica», como se ha aseverado, exponiendo que esto ha supuesto que en el centro, desde la planta sótano a la sexta, haya «una utilización permanente de las instalaciones», y que de la siete a la planta 12 «esté perfectamente dotado para la hospitalización polivalente», cuya ocupación es variable porque depende del perfil del paciente, «en ningún caso del personal existente», se ha apostillado.

La delegada territorial ha lamentado «el derrotismo de determinados sectores» en torno a un hospital «que no deja de mejorar desde 2019».

La cartera de servicios actual de San Carlos incluye consultas externas, área quirúrgica, exploraciones radiológicas y digestivas, pruebas diagnósticas, Hospital de Día Médico Polivalente asociado a las consultas de diagnóstico rápido, consultas de alta resolución, unidad de tratamiento, hospitalización médica polivalente, Unidad de Derma, Rehabilitación, Salud Mental, Urgencias, Área de Pediatría, Unidad de Salud Bucodental y Maxilofacial, micropigmentación, laboratorio, Farmacia, cámara hiperbárica, laboratorio de simulación, Equipo e Tratamiento Intensivo en Comunidad (ETIC) de la Unidad de Salud Mental, apoyo administrativo y área técnica de apoyo.

Asimismo, el centro es «referente» de la provincia de Cádiz y Ceuta desde 2023 en Neurorrehabilitación, gracias a una inversión cercana a los 1,3 millones de euros, así como en simulación avanzada, un recurso que promueve la formación entre los profesionales de todos los centros gaditanos, y su Unidad de Oftalmología, en la que la Junta invirtió más de 700.000 euros, es «referente» también para los usuarios del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, cuyo traslado a San Carlos supuso que se hayan incorporado todos los avances asociados a esta especialidad.

Por todo ello, Eva Pajares ha puesto en duda que sea «un hospital abandonado como algunos afirman» ya que «hay demasiada actividad», al tiempo que ha anunciado que, «mientras otros mienten, nosotros seguimos trabajando y en breve daremos más buenas noticias a los isleños sobre su centro», en respuesta a las críticas vertidas esta semana por el PSOE-A respecto a este centro hospitalario.