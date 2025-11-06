Desbloqueados los trámites para el Centro de Salud de Camposoto, que abrirá a principios de 2026

La Delegación Territorial de Salud y Consumo en Cádiz ha comunicado el avance definitivo en el proyecto del nuevo Centro de Salud de Camposoto, en San Fernando. Según informó la delegada territorial, Eva Pajares, durante una reunión mantenida este jueves con la Federación de Vecinos Isla de León, los trámites administrativos que permanecían pendientes han quedado resueltos, lo que permite continuar con el calendario previsto para su puesta en funcionamiento.

Con este paso, se espera que las instalaciones puedan entrar en servicio a comienzos de 2026. En el encuentro, celebrado en la sede de la Delegación, se detalló que el siguiente procedimiento será la recepción formal del edificio por parte del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda, que iniciará de inmediato la dotación de equipamiento y mobiliario.

Respecto al personal, el distrito ya ha planificado la estructura de la plantilla necesaria, tomando como referencia la población adscrita y las previsiones de crecimiento del área. El nuevo centro dará cobertura a 14.448 usuarios. Actualmente, la mayoría de ellos, 10.564, reciben atención en el Centro de Salud Doctor Joaquín Pece, por lo que parte de su plantilla se redistribuirá para reforzar el nuevo servicio, al tiempo que se incorporarán contrataciones específicas.

Pajares subrayó que la puesta en marcha de esta infraestructura constituye «una prioridad» para la Junta de Andalucía, recordando que las obras fueron retomadas tras haber permanecido paralizadas en etapas de anteriores gobiernos autonómicos. Asimismo, destacó el compromiso del Gobierno andaluz con la mejora sanitaria en San Fernando, que incluye tanto la Atención Primaria como la modernización y ampliación de servicios en el Hospital de San Carlos.