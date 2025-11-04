La cantante Nía encenderá la Navidad de San Fernando

San Fernando ya se prepara para la Navidad. El sábado 29 de noviembre es la fecha en la que se dará el pistoletazo de salida oficial con el encendido de las luces. Como cada año, la Isla contará con una personalidad para pulsar el botón y dar inicio a la época más mágica del año.

En este caso, la cantante Nía será la encargada de iniciar el alumbrado. Desde el Ayuntamiento apuntan a que esta elección se ha producido «por su reconocida trayectoria musical y su estrecha vinculación con la Navidad».

Pero antes del momento más esperado, una actividad infantil servirá de preludio. Y, tras el encendido, la cantante ofrecerá un concierto en el que la Navidad será clara protagonista, marcando de esta manera el inicio de la programación navideña en la Isla.

Nía

Ganadora de Operación Triunfo, ha participado en programas de gran audiencia como Tu cara me suena, Dúos increíbles o las galas especiales de Televisión Española, especialmente en Fin de Año.

La cantante estuvo tres años dentro del equipo artístico del musical El Rey León -interpretando a la leona Nala- y ha publicado su primer álbum, PaloSanto (2023), en el que fusiona ritmos latinos, pop y bolero, y ha colaborado con artistas como India Martínez, Antonio Carmona o Rocco Hunt, consolidándose como una de las artistas más versátiles y carismáticas del panorama musical actual.

Su presencia en San Fernando aportará una proyección nacional al evento y contribuirá a reforzar la relevancia del encendido, que en los últimos años ha reunido a miles de personas en la plaza del Rey y se ha consolidado como uno de los actos más emblemáticos del inicio de la Navidad.