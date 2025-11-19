Cae parte del techo del local de La Mallorquina en San Fernando

En la mañana de este miércoles, los bomberos de San Fernando han tenido que acudir a reconocer el local y evaluar la situación después de que se desprendiera el techo del local de La Mallorquina situado en la plaza de la Iglesia.

En el reconocimiento, realizado junto a los técnicos competentes de Urbanismo, se ha comprobado que, junto al ladrillo, también han caído cuatro vigas, el relleno del techo y el suelo de la planta superior que ha quedado al descubierto aunque actualmente está desocupada.

La finca ha sido clausurada y acordonada por seguridad hasta que se complete la reparación de los daños.

Local cerrado

El loca de La Mallorquina, pastelería y cafetería con más de un siglo de historia, cerró las puertas al público en julio de 2025 por jubilación y tras graves incumplimientos de salud pública.

Desde entonces, el local ha permanecido vacío a la espera de un nuevo propietario por lo que, afortunadamente, no ha habido que lamentar daños personales tras el incidente.

