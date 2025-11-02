La Armada rinde homenaje en San Fernando a los Caídos por la Patria

La Armada ha realizado esta mañana a las 11:30 horas, en el columbario que posee en el cementerio de San Fernando, un acto de homenaje a los que dieron su vida en el cumplimiento del deber, con motivo de la celebración castrense del Día de los Caídos por la Patria.

La ceremonia ha sido presidida, en representación del Almirante de la Flota, por el Comandante General de la Infantería de Marina, general de división José Luis Souto Aguirre, acompañado por la alcaldesa de la localidad, Patricia Cavada Montañés, y otras autoridades civiles y militares.

El acto dio comienzo con las palabras de homenaje a los fallecidos de la Armada, realizándose a continuación un pequeño acto de homenaje, donde el Comandante General y la Alcaldesa depositaron una corona de laurel mientras se interpretó «La muerte no es el final». El acto finalizó con la interpretación de la Oración marinera que fue cantada por todos los presentes.

