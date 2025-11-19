Sale a la venta un piso en Chipiona de dos habitaciones que está al lado de la playa y vale 80.000 euros

Encontrar vivienda en Chipiona a buen precio se ha convertido en una tarea cada vez más complicada, especialmente en zonas tan demandadas como la urbanización de las Tres Piedras. Por eso, la salida al mercado de una finca rústica de estas características ha despertado el interés de numerosos compradores. La propiedad, ubicada en una de las áreas más cotizadas del municipio, combina tranquilidad, cercanía al mar y un precio muy competitivo para el nivel actual del mercado.

La vivienda, de 80 metros cuadrados y en muy buen estado, destaca por su diseño acogedor y funcional. Dispone de dos habitaciones luminosas que invitan al descanso, un salón comedor perfecto para reuniones en familia o con amigos, y una cocina con barra americana que aporta un toque moderno a la finca. Su porche delantero, ideal para disfrutar del clima templado de la costa gaditana, se presenta como uno de los rincones más valorados del inmueble.

Refugio cerca del mar

Situada a menos de 500 metros de la playa y a escasos pasos de la zona de ocio, esta casa permite disfrutar de restaurantes, bares y actividades sin renunciar a la privacidad. La orientación Sur y Este, que garantiza luz natural durante todo el día, convierte esta finca en un refugio perfecto tanto para vivir todo el año como para disfrutarla como segunda residencia.

Chipiona: Oportunidad Única

En un municipio donde la oferta disponible suele volar rápidamente, esta oportunidad se presenta como una verdadera rareza. La agencia inmobiliaria cuenta con el Documento D.I.A. a disposición del consumidor, y recuerda que los honorarios no están incluidos en el precio.

Los interesados ya pueden solicitar más información y concertar una visita para conocer de primera mano una de las propiedades más atractivas actualmente en el mercado de Chipiona.

