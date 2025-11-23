El riesgo real de un tsunami en Cádiz «es muy pequeño, pero tendría un impacto devastador»

Cádiz fue escenario este jueves del primer simulacro de tsunami de España. La provincia participó en el ensayo denominado Repuesta25, que tuvo como finalidad evaluar como reaccionaría el territorio ante un seísmo parecido al que sufrió Lisboa en 1755 que generó una gran ola que impactó en la costa gaditana y arrasó con la ciudad.

En los últimos años, el mundo ha sido testigo de varios tsunamis de gran magnitud. En 2004, el 26 de diciembre, tuvo lugar un terremoto submarino de magnitud 9.1–9.3 frente a la costa oeste de Sumatra, Indonesia. Las olas alcanzaron hasta 30 metros de altura en algunas zonas y viajaron a 700 kilómetros por hora, afectando a 14 países. Perdieron la vida 230.000 personas. Impactó en Indonesia, Sri Lanka, India, Maldivas, Somalia, Tailandia, y en menor medida en Bangladesh, Myanmar, Malasia, Tanzania, Kenya, Seychelles, Reunión (Francia), Mauricio y Comoras. Otro fenómeno bastante recordado fue el del 11 de marzo de 2011 en Japón, donde se produjo un terremoto de magnitud 9.0 frente a la costa de Tohoku. Murieron más de 15.000 personas por el tsunami.

Gran parte de la ciudad de Cádiz fue devastada por el maremoto de 1755, y los expertos coinciden en que, dado que ya ocurrió una vez, un fenómeno natural de similares características podría repetirse, aunque las opciones reales de que se produzca un tsunami en la provincia «son muy pequeñas». Por ello, las autoridades se han puesto manos a la obra y en los últimos año han trabajado en un plan de respuesta. Tanto la Junta como el Ayuntamiento de Cádiz han dedicado recursos a la elaboración de estos documentos y en el desarrollo de este simulacro, y los del futuro, para preparar a la población. Esta iniciativa de sensibilización ciudadana llevaba años siendo reclamada por expertos como Gregorio Gómez Pina, doctor e ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, quien ha respaldado las actuaciones adoptadas por diversos ayuntamientos, entre ellos los de Chipiona, Puerto Real y San Roque.

El riesgo de un tsunami en Cádiz

Cádiz fue este jueves el escenario del primer simulacro de tsunami en España. Pero, ¿Cuáles son las probabilidades reales de que un fenómeno natural de este tipo afecte a la provincia?. Jorge Macías Sánchez es doctor en Matemáticas por la Universidad de Málaga (UMA), y pertenece al grupo investigación de Ecuaciones Diferenciales, Análisis Numérico y Aplicaciones (EDANYA) de la UMA cuyo interés se centra en el Modelado y Simulación de Flujos Geofísicos y desarrollo de esquemas numéricos y su implementación eficiente. En la actualidad, su equipo está centrado en el desarrollo de modelos para la simulación de tsunamis producidos por avalanchas, tanto subaéreas como submarinas, así como por movimientos sísmicos bajo el fondo marino. Ha participado en decenas de proyectos de investigación nacionales, autonómicos y europeos.

Imágenes del simulacro de tsunami en Cádiz Nacho Frade

Los tsunamis son eventos que «pueden tener un impacto muy importante», pero la probabilidad de que ocurran, en particular en la costa de Cádiz «es muy pequeña». Se trata de un desastre natural «difícil de gestionar» por «el gran impacto que puede tener». Para el simulacro del jueves, las autoridades usaron como base el maremoto de 1755: «Ya ha pasado una vez, por tanto puede volver a ocurrir, pero la probabilidad es muy pequeña», pero «tendría un impacto devastador».

No obstante, no todos los eventos que puedan ocurrir de tsunami en la costa de Cádiz «tienen que ser de esa magnitud», ya que «puede haber tsunamis que sean tan destructivo como ese, que no fuera como el de Japón o del Índico, pero que sí tuvieran un impacto importante en las playas, en las costas y en las edificaciones más próximas».

En definitiva, la probabilidad de sufrir un tsunami «es muy pequeña», pero «el riesgo existe y hay que prepararse».

Sistemas de detección

España cuenta con un sistema de alerta temprano de tsunamis en el Instituto Geográfico Nacional, en Madrid, capaz de detectar «de manera prácticamente inmediata ese terremoto submarino que se ha producido». De manera «casi inmediata» es posible «tener una localización aproximada del epicentro y tener también una magnitud aproximada».

Una vez se ha producido ese terremoto submarino, los expertos necesitan «algunos minutos más, cuatro o cinco minutos más o menos», para tener unos datos más preciosos de magnitud y de localización. Con estos datos, el Instituto Geográfico Nacional «genera una alerta que va a depender de dónde se produce, cuánto de lejos está de la costa y que va a depender también de la magnitud», y además se realizan «simulaciones numéricas que indican cuál es la altura de la ola que se prevé».

Existen cinco sectores para las provincias de Huelva y Cádiz, dos para la costa onubense y tres para la gaditana, y para cada uno de ellos «se da un nivel de alerta con diferentes colores: verde, naranja o rojo». Este nivel de alerta depende de «la altura de la ola esperada y al nivel de inundación que se espera».

Existen diversos niveles de alerta en función de la altura de la ola y el nivel de inundación que se espera

La altura de la ola está determinada por la geometría, la batimetría y la orientación de la costa, «por si existe algún elemento en la topografía que hace que esa ola se incremente». En el caso de Cádiz, la costa está más orientada hacia el oeste y recibiría un mayor impacto que Huelva, que tiene una orientación más hacia el norte. «Aun así, para eventos mayores, el impacto en cualquiera de esas dos zonas es muy importante», sostiene.

La altura de la ola

La ola de un tsunami gana altura a medida que se aproxima a la tierra. Mientras se propaga en alta mar «tiene una altura muy pequeña y una gran longitud de onda», una gran distancia entre una cresta y la siguiente, pero «muy poca altura». Por lo tanto, en un barco «apenas sería perceptible».

Sin embargo, cuando se acerca a la costa, aumenta su altura. A partir de «los 50 metros de profundidad empieza ese fenómeno de incremento, de amplificación de la ola», y con una profundidad de «10 metros más allá de la costa, es cuando alcanza su mayor altura y cuando disminuye su velocidad».

La ola ganará altura a medida que se acerque a la costa, y sería imperceptible para un barco en alta mar

«Esa velocidad, esa energía cinética que va abriendo, la va convirtiendo en energía potencial, es decir, en una mayor altura», afirma.

«No se va a tener más de una hora para evacuar»

En el simulacro del jueves en Cádiz, la población recibió el aviso ES-ALERT a las 10.14 horas, mientras que el impacto del tsunami se produjo a las 11.00 horas. «Me parece un escenario muy optimista», afirma Macías, porque el tiempo con el que contará la ciudadanía antes de la llegada de la ola «depende de dónde se haya producido ese terremoto y dónde está su epicentro».

«Para muchos casos, esos 60, 70 o como mucho 80 minutos suele ser el tiempo total que se tiene desde el principio, desde que se genera el terremoto hasta que llega la ola», por lo que «tener una hora para hacer la evacuación» como sucedió en Cádiz «es una situación, digamos, bastante optimista». «No se va a tener más tiempo», argumenta. Por tanto, en esa hora «en ese tiempo precioso, hay que intentar que toda la gente consiga evacuar las zonas más próximas de la costa. En algunos sitios la evacuación tendría que ser vertical, en edificios que han visto seriamente afectados, o sea, que se mantienen en pie y están en buenas condiciones por el terremoto».

La duración total del fenómeno se podría prolongar hasta las ocho horas, hasta que llegue la última réplica del tsunami

«El terremoto va a tener un efecto muy importante en las edificaciones, porque en una situación, digamos, límite, se va a estar, no sé, en un 8, en un 8,5, en un 8,8 de la escala escala sismológica de Richter, y no a una distancia muy lejana. Por lo tanto, hay edificios que se van a ver afectados y habrá que evacuar verticalmente donde permanezcan en pie y en donde se pueda, siempre donde se pueda, la evacuación en horizontal», defiende.

No en todos los tsunamis la alerta llegará una hora antes. «Vamos a encontrar casos en los que sea bastante menos. Cuando el tiempo de respuesta es muy pequeño, no hay que esperar ese mensaje de alerta en los móviles. Si notamos un terremoto muy fuerte y estamos cerca de costa, tenemos que intentar autoprotegernos y alejarnos la costa».

Un fenómeno de ocho horas

La duración de un tsunami no se limita al momento en que la gran ola impacta un núcleo urbano; abarca desde el terremoto ocurrido en alta mar hasta la última réplica. «Puede durar mucho tiempo, depende de la zona, de la magnitud, de dónde se encuentre localizado», pero «hay que esperar porque este tipo de alertas van a durar horas, mínimo seis, siete u ocho horas, hasta que las últimas olas llegan y estamos seguros de que no va a haber más».

«Esta es una información que los modelos numéricos nos dan y que es muy importante porque nos dan más tiempo para analizar el evento». En la UMA, Macías y su equipo han desarrollado un código numérico que se está utilizando en Chile, donde hay una costa muy larga y «el impacto puede ser muy próximo en muy pocos minutos. En una zona puede ser prácticamente inmediato porque tiene muy cerca la fuente, pero en otras zonas de la costa puede tardar mucho. En 2010 en Chile se canceló la alerta, llegaron olas posteriores y murió gente y eso fue una catástrofe nacional».

A día de hoy, en Chile usan el código de la UMA «para hacer mas simulaciones y asegurarse de que no vuelva a ocurrir» y solo cancelen la alerta cuando tengan claro de que no va a haber más réplicas.

