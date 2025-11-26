Retrasos en el servicio de Correos en la provincia por la falta de personal

CSIF ha calificado de «insostenible» la situación del servicio de Correos en la provincia de Cádiz. Según denuncian desde el sindicato, «son miles de cartas (certificadas y ordinarias) y notificaciones importantes las que se van acumulando en las instalaciones de Correos ante la considerable falta de personal que la empresa se niega a solventar«. Según el cálculo hay carterías de la provincia con plantillas en torno al 50%.

Además, las campañas de Black Friday y Navidad hacen que desde Correos se priorice el servicio de paquetería al servicio postal y que los carteros y carteras asuman una carga de trabajo excepcional. Desde CSIF han denunciado que durante ambas campañas, la empresa deniega cualquier día de asuntos propios o vacaciones que solicite el personal.

Para ilustrar su denuncia, desde el sindicato han hablado de Puerto Serrano. En esta localidad de 7.000 habitantes, hay 2.400 cartas ordinarias sin repartir y 1.000 notificaciones pendientes de entregar desde el 20 de octubre. Tal y como han explicado, «hay poblaciones que solo tienen cubiertas la mitad de sus secciones (zonas o barrios de reparto), como son las instalaciones de Zona Franca en Cádiz, Puerto Real o Guadiaro. En La Línea, Algeciras, Chiclana, El Puerto o la unidad de reparto 1 de Jerez, les falta en torno a un tercio de la plantilla».

Para CSIF, «Correos trata de ahorrar costes, negándose a contratar trabajadores suficientes, provocando perjuicios al propio servicio postal, a los ciudadanos y a su propio personal». Por ello, desde la organización exigen que se cubran las plantillas para garantizar un servicio público como es Correos.

Menos personal y más trabajo

Desde Correos se esta realizando una prueba piloto en algunos municipios, entre ellos La Línea de la Concepción. Por ejemplo, se ha pasado de seis secciones cubiertas por seis carteros, a dividirse la misma área en cuatro secciones cubierta por cuatro carteros. Por tanto, se reduce el personal mientras se amplía el territorio y el trabajo para cada empleado.