Así es el restaurante que tiene Messi en Cádiz en el que te puedes comer un balón de oro: «Los precios son caros, pero...»

Cádiz es un lugar único en el mundo para comer. Los diferentes pueblos y municipios de la provincia cuentan con un sinfín de restaurantes de todo tipo donde es posible disfrutar de platos extraordinarios elaborados con productos típicos de la gastronomía gaditana. Uno de estos establecimientos, además, pertenece a una de las personas más conocidas del planeta como es el caso de Leo Messi.

El astro argentino posee un increíble hotel de lujo en el Puerto Deportivo de Sotogrande que cuenta con un restaurante llamado Hincha. El establecimiento, cuya cocina está dirigida por el afamado cocinero Nandu Jubany, abrió sus puertas hace unos meses y ha sido visitado ahora por Pablo Cabezali (@cenandoconpablo), uno de los influencers gastronómicos más conocidos de este país que ha compartido su experiencia en redes sociales.

Así fue su visita al restaurante

«¿Merece la pena la comida? Te cuento todo pidiendo muchos platos en el Restaurante Hincha de Messi en Sotogrande», explica el creador de contenido en el vídeo. Durante su visita al restaurante, Pablo tuvo la oportunidad de probar algunos de los platos más llamativos de la carta, como es el caso del Trío de Carpaccio, los macarrones con la boloñesa de Messi, las gildas de corvina y atún, la ensaladilla de gamba blanca al ajillo, las gambas cristal con huevo, los mejillones thai-andaluces o la tarta de queso.

#sotogrande ♬ sonido original - CENANDO CON PABLO @cenandoconpablo El Restaurante de Messi en Sotogrande: Postureo o vale la pena? Hace unos meses Leo Messi abrió su Restaurante en Sotogrande (provincia de Cádiz) junto al cocinero Nando Jubany: se llama Hincha y está dentro del hotel MIM Sotogrande. Una cocina de producto con raíces mediterráneas con Arroces, Marisco, Pescados así como opciones carnívoras y platos con el sello de Messi como los Macarrones con Boloñesa de Messi, la Burger 10 o el famoso postre Balón de Oro. Los precios son caros pero.. ¿Merece la pena la comida? Te cuento todo pidiendo muchos platos en el Restaurante Hincha de Messi en Sotogrande, Cádiz #messi

Aunque el plato estrella de la carta, que no podía faltar en la degustación del influencer, era el balón de oro de chocolate. Pablo lo rompió de un cabezazo y pudo disfrutar del interior de este curioso postre, que él mismo valoró de forma muy positiva, aunque hay un aspecto que no le gustó tanto: «El relleno está muy rico. No me quiero meter donde no me llaman porque imagino que llevará su elaboración, pero 29 euros…».

¿Cuánto cuesta comer en el restaurante de Messi en Cádiz?

Al final del vídeo, el creador de contenido reveló cuánto cuesta comer en el restaurante de Leo Messi en Cádiz. La factura total de todos los platos que pidió ascendía a 107,50 euros sin contar el balón de oro y la tarta de queso, que fueron invitados por el propio establecimiento, como se puede apreciar en el ticket.

«Una cocina de producto y raíces mediterráneas con Arroces, Mariscos y Pescados así como opciones carnívoras y platos con el sello de Messi, como los macarrones, la Burger 10 o el famoso postre balón de oro», afirma Pablo Cabezali en la descripción del vídeo de su visita al restaurante de Messi en Cádiz. Una experiencia que él mismo ha definido como algo cara, pero muy recomendable teniendo en cuenta la valoración positiva que hizo de la mayoría de los platos.