Así ha sido el rescate del helicóptero accidentado en el embalse de Guadarranque: un reto técnico y logístico

La Voz de Cádiz Castellar 09/09/2025

Un equipo especializado ha conseguido reflotar y extraer este lunes por la noche el helicóptero Bell 412 hundido en el embalse de Guadarranque, en Castellar de la Frontera, en una operación coordinada por la Subdelegación del Gobierno en Cádiz y desarrollada con medidas de protección ambiental.

El helicóptero, una aeronave de unas 3.500 kilos que permanecía invertida bajo el agua desde el accidente ocurrido el pasado 5 de septiembre, ha sido recuperado en la noche del lunes 8 de septiembre, en torno a las diez. La operación ha estado dirigida por un equipo técnico contratado por la empresa propietaria RTS Rotorsur, con el apoyo del Ministerio y la Subdelegación del Gobierno en Cádiz.

Durante las maniobras se colocó una barrera anticontaminación para evitar vertidos y se aplicaron medidas preventivas de protección ambiental. El dispositivo contó con la colaboración de la Guardia Civil y sus Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas (GEAS), el responsable del parque, la Subdelegación del Gobierno, además del alcalde de Castellar y su equipo de Gobierno.

Desde la coordinación de la operación se ha agradecido el «ingente trabajo» realizado por todo el personal implicado, destacando la «profesionalidad y dedicación» que han permitido culminar con éxito una intervención que ha supuesto un importante reto técnico y logístico.