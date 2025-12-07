SUCESO

Rescatado por la Guardia Civil tras incendiarse la chimenea de su vivienda en Chipiona

El joven, de 21 años, sufrió quemaduras en la mitad de su cuerpo y fue evacuado en helicóptero al Hospital Virgen del Rocío tras intentar apagar las llamas en su vivienda

Guardia Civil, en foto de archivo.
Guardia Civil, en foto de archivo.
Esther Macías

Esther Macías

Chipiona

Un varón de 21 años resultó gravemente herido en Chipiona tras sufrir quemaduras en aproximadamente el 50% de su cuerpo, previsiblemente al intentar sofocar un incendio originado en la chimenea de su vivienda, una casa individual de una sola planta.

El suceso fue comunicado al 112, que activó de inmediato a la Guardia Civil, dos dotaciones de Bomberos y dos ambulancias. A su llegada, los servicios de emergencia encontraron al joven con quemaduras de extrema gravedad, por lo que fue necesario solicitar un helicóptero sanitario para su evacuación urgente a la Unidad de Quemados del Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla.

El incendio causó daños por fuego en un sofá y dejó afectado por humo todo el interior de la vivienda. Los bomberos lograron extinguir el fuego y ventilar el inmueble.

La Guardia Civil investiga las circunstancias del siniestro, que podría haberse iniciado por un mal funcionamiento o un accidente relacionado con la chimenea. En estos momentos, el joven permanece ingresado con pronóstico reservado.

