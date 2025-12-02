Un repartidor de Glovo es atropellado y arrastrado varios metros por una furgoneta en Algeciras: «La realidad supera a la ficción»

Ser repartidor de Glovo es una profesión que, a veces, puede tener cierto riesgo. El mejor ejemplo de ello tuvo lugar el pasado sábado 29 de noviembre en Algeciras, cuando un conductor de una furgoneta atropelló y arrastró durante varios metros a un repartidor de la citada compañía. El suceso tuvo lugar sobre las 12:20 horas de la mañana en la incorporación a la A-7 en sentido Málaga que se encuentra a la altura del Centro Comercial Puerta Europa.

Como se puede apreciar en las imágenes, que no han tardado en hacerse virales en redes sociales, el rider estaba agarrado al borde del capó del vehículo portando la mochila de Glovo en su espalda. El conductor, mientras tanto, iba dando frenazos y acelerones para intentar que el repartidor se soltara, pero no tuvo éxito.

¿Por qué estaba el repartidor agarrado al capó?

Al parecer, según informa 8 Directo, el suceso ocurrió a raíz de una pequeña colisión que se produjo entre la furgoneta y el repartidor previamente. El conductor se negó a realizar un parte amistoso y el rider, para evitar que este huyera, decidió agarrarse al capó, donde permaneció durante cerca de tres kilómetros hasta que el vehículo se detuvo a la altura del hotel Alborán.

El conductor fue detenido y el repartidor, trasladado al hospital

Las personas que presenciaron la rocambolesca escena alertaron a las autoridades correspondientes, que pusieron en marcha un dispositivo para interceptar al vehículo. El conductor, además, fue detenido posteriormente por la Guardia Civil.

El repartidor de Glovo, por su parte, fue trasladado al hospital Punta de Europa donde se le realizaron diferentes pruebas para detectar alguna posible lesión. Por suerte, el rider no sufrió ningún daño y salió ileso de este desafortunado accidente.