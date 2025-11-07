Rechazo total de los comités gaditanos de Navantia a una fusión con Indra de la Unidad de Sistemas de San Fernando

La Unidad de Sistemas del astillero de San Fernando es clave en la defensa de nuestro país. De este departamento tecnológico salen los cerebros de los barcos de la Armada y buena parte de las aplicaciones que se desarrollan para nuestro Ejército. Es lógico que la joya de la corona de Navantia sea objeto del deseo y también de nuevos planes del Gobierno de España.

Así, el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez se plantea una profunda reestructuración del grupo Navantia, del que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) controla el 100% del capital, con la intención de, al menos, separarlo en dos grandes divisiones.

Un plan que estaba en el cajón desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa y que ahora se evalúa desde el departamento de Defensa. Se trataría de un paso de calado para traspasar activos estratégicos de Navantia a la 'nueva' Indra, sobre la que el Gobierno aspira a crear un gigante de la defensa.

No hay nada en firme sobre este movimiento de piezas para crear un gigante tecnológico de la industria armamentística española. Sin embargo, los comités de empresa de los centros de Navantia en la Bahía de Cádiz (San Fernando, Puerto Real y Cádiz) han trasladado a la vicepresidenta del Gobierno y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, su rechazo absoluto a las informaciones que apuntan a una posible integración de Navantia Sistemas en Indra o cualquier iniciativa que suponga la fragmentación de la compañía pública.

Pilar estratégico

Navantia, con el valor añadido de Navantia Sistemas, es un pilar estratégico para la defensa nacional y motor económico y social para Bahía de Cádiz con una trayectoria histórica tanto en la construcción y reparación de buques militares y civiles como en el desarrollo e integración de los sistemas de a bordo. Cualquier actuación que comprometa su unidad e integridad pondría en riesgo empleo, carga de trabajo e inversiones en la Bahía, algo que las plantillas no están dispuestas a permitir.

Los comités han solicitado una reunión urgente con la vicepresidenta del Gobierno, SEPI y Navantia para pedir un compromiso claro sobre el mantenimiento de la integridad de la empresa y la garantía de futuro para los centros gaditanos y del resto de España: «No vamos a consentir que se juegue con el futuro de nuestra industria y de miles de familias. Si esta amenaza se materializa, la respuesta será inmediata y contundente», han afirmado los Comités de Empresa.

Además, los representantes sindicales hacen una llamada a la unidad de toda la plantilla y del conjunto del movimiento sindical para defender la industria naval pública y su entorno: «Navantia no se toca. Si es necesario, la Bahía se movilizará como siempre lo ha hecho: con fuerza y determinación».

Respuesta contundente

La respuesta será contundente si esta amenaza se materializa. Las plantillas de la Bahía están preparadas para defender con firmeza la unidad de Navantia y el empleo en la comarca, sin descartar movilizaciones masivas para garantizar el futuro de la industria y de la región.

Los comités subrayan la necesidad de información clara y transparente en un asunto tan sensible. Las noticias sobre posibles cambios estratégicos en Navantia generan preocupación en la plantilla y en la sociedad, por lo que instamos a los responsables del Gobierno y de la empresa a ofrecer datos confirmados y explicaciones públicas que despejen cualquier incertidumbre. La falta de información veraz solo contribuye a crear alarma e inestabilidad, algo que debe evitarse.

Asimismo, exigen a la Dirección de Navantia que cumpla con su responsabilidad y se firme el convenio colectivo sin más dilaciones. Desde la votación favorable al convenio de la plantilla el pasado 17 de octubre, la empresa ha tenido tiempo suficiente para materializar las promesas realizadas. Retrasar la firma solo incrementa la tensión y la incertidumbre, algo inaceptable para quienes han demostrado compromiso y profesionalidad.