Puerto Real activa el plan de emergencias y habilita cubas de agua tras 48 horas sin servicio por la rotura de una tubería

El Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz) ha activado a las 05,15 horas de este martes 9 de diciembre el plan de emergencia local después de que el municipio lleve más de 48 horas sin suministro de agua debido a la rotura de una tubería que está afectando a varias barriadas. De esta manera, se han habilitado varios edificios municipales para que los vecinos que están sin agua puedan acceder al mismo, además de facilitar cubas de agua en puntos próximos a personas dependientes y mayores que no puedan desplazarse a estos lugares a recoger agua.

La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, ha reconocido a Europa Press que no hay una previsión de cuándo puede quedar solventada esta avería ya que la tubería dañada es «muy antigua», de los años 50, pero que se está trabajando para poder volver a la normalidad «cuanto antes».

Sobre la avería, ha contado que se han realizado varios intentos de reparación pero que estos no han podido completarse por el estado de la red de alcantarillado, que ha hecho que cuando se tenía una avería controlada «saltaba otra» como una especie de «efecto dominó«. En concreto, desde el Grupo Energético de Puerto Real (GEN) han localizado hasta tres averías, la primera en la zona de La Degollada a la altura del bar kiosco Oca; la segunda a la altura de la rotonda de La Degollada intersección con calle Cedro; y la tercera en el entorno de calle La Línea.

Como ha detallado Aurora Salvador, el plan de emergencias supone activar al 112, Bomberos, Policía Nacional, Policía Local, Cruz Roja, Protección Civil y diferentes áreas municipales con el objetivo principal de garantizar el acceso a agua potable y servicios básicos a los vecinos afectados. En ese sentido, se han habilitado instalaciones municipales donde los ciudadanos podrán asearse y llenar garrafas, como son el Centro Cívico Ciudad Abierta, la Caseta Municipal y el Complejo Deportivo Paco Gallego.

En materia sanitaria, se ha detallado que el Centro de Salud de Casines cuenta con agua al disponer de un depósito propio, al igual que el Hospital de Puerto Real, que no se está viendo afectado por este corte de suministro.

La avería se inició este pasado domingo 7 de diciembre en unos elementos «muy antiguos» de la red arterial de abastecimiento de agua (DN 450 mm), en el entronque hacia la zona de Casines. Debido a la antigüedad y características de los elementos dañados, la intervención es «compleja», aunque desde el Ayuntamiento se ha reiterado que se trabaja para restablecer el suministro de agua «lo antes posible».