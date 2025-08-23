El Puerto mira al Guadalete

Durante décadas, la revitalización del río Guadalete en El Puerto de Santa María fue una promesa recurrente en discursos políticos y planes urbanísticos, pero permaneció relegada a un plano secundario. Pese a su indiscutible importancia geográfica, económica y cultural, el Guadalete actuó más como una frontera que como un eje vertebrador para la ciudad. Sin embargo, los últimos años han marcado un punto de inflexión. La llegada de proyectos estructurales en torno a la construcción de nuevas infraestructuras promete cambiar radicalmente la fisonomía y la relación de la ciudad con su río, un espacio clave para el desarrollo urbano, económico y turístico.

El objetivo central es claro: conectar ambas márgenes del Guadalete para potenciar la movilidad urbana, la integración territorial y la calidad de vida de los habitantes. Esta transformación tiene un doble efecto: por un lado, facilitar la comunicación física entre zonas tradicionalmente desconectadas, como Valdelagrana y el centro histórico; por otro, recuperar el potencial paisajístico, patrimonial y comercial del río, promoviendo un desarrollo sostenible y equilibrado que contemple tanto la modernización de infraestructuras como la protección del entorno natural y cultural.

Eje urbano

Históricamente, el Guadalete delimitó áreas urbanas y económicas, dificultando la cohesión entre las dos orillas. Por décadas, la margen izquierda —especialmente las zonas cercanas a la desembocadura— quedó relegada a un papel secundario, con espacios ocupados por embarcaciones deterioradas, estructuras en desuso y maleza. Estas condiciones ofrecían una imagen de abandono que contrastaba con la vitalidad del centro urbano y el barrio de Valdelagrana. La visión de un río que divide fue, hasta ahora, una constante en la planificación municipal.

Proyectos para la recuperación del Guadalete aparecieron de manera dispersa y sin continuidad. Iniciativas aisladas, anuncios electorales y planes urbanísticos quedaron atrapados en problemas técnicos, falta de financiación y prioridades políticas que impidieron dar un paso definitivo. La mejora de accesos, la creación de espacios públicos y la conexión peatonal quedaron relegadas frente a otras inversiones, y la posibilidad de un desarrollo integral alrededor del río fue perdiendo peso.

No obstante, el escenario ha cambiado. El interés por recuperar espacios fluviales urbanos, al igual que ocurre en ciudades europeas y españolas con ríos emblemáticos, ha impulsado a las autoridades locales, provinciales y autonómicas a apostar por un cambio de paradigma en la planificación urbana de El Puerto. Hoy, la construcción de otra pasarela peatonal y un puente para tráfico rodado constituye el núcleo de una estrategia que busca cambiar radicalmente la percepción y funcionalidad del Guadalete dentro del entramado urbano.

Conectar para integrar

La construcción de una nueva pasarela peatonal sobre el Guadalete se ha convertido en una prioridad para fomentar una movilidad más sostenible y mejorar la accesibilidad entre diferentes barrios. Estas infraestructuras no solo facilitarán el tránsito a pie y en bicicleta, sino que se plantean como elementos paisajísticos y culturales que integren el río en la experiencia urbana cotidiana.

El proyecto más avanzado corresponde a la segunda pasarela peatonal, cuya adjudicación tuvo lugar en septiembre de 2023 a la unión temporal formada por Levantina Ingeniería y Construcción y Díez y Compañía, con un presupuesto cercano a 2,2 millones de euros. Esta obra fue financiada inicialmente mediante fondos europeos a través de la estrategia EDUSI, que persigue el desarrollo sostenible e innovador de las ciudades.

Sin embargo, el desarrollo del proyecto ha sufrido importantes contratiempos. Tras el inicio de las obras, se paralizaron apenas semanas después debido al hallazgo de restos arqueológicos durante los trabajos de sondeo. Este descubrimiento obligó a modificar el proyecto original, para preservar el patrimonio y adaptar las estructuras a las condiciones encontradas. La paralización se prolongó por ocho meses, generando incertidumbre y críticas políticas de la oposición por la falta de información clara y transparente.

La reanudación de los trabajos se produjo en mayo de 2024, una decisión impulsada por el equipo de Gobierno del PP tras revisar y aprobar las modificaciones técnicas. Sin embargo, los trabajos volvieron a detenerse en verano, lo que alimentó las demandas de los grupos municipales de la oposición (PSOE, IU y Unión Portuense) para exigir explicaciones en Pleno y solicitar mayor implicación y control.

Más allá de estos retrasos, la pasarela representa un avance clave para la ciudad, pues conectará zonas donde la movilidad peatonal era deficiente, mejorará la seguridad vial al reducir la dependencia del vehículo privado y potenciará el turismo sostenible, permitiendo recorridos que valoren la riqueza natural y patrimonial del río.

Movilidad y diseño urbano

Además de las pasarelas, el Ayuntamiento ha puesto en marcha la redacción y desarrollo de un nuevo puente para tráfico rodado sobre el Guadalete, un proyecto que aspira a resolver cuellos de botella, mejorar la conexión entre la margen izquierda y derecha, y facilitar el acceso a la estación marítima y zonas comerciales.

Este puente está concebido como una infraestructura moderna, con una estructura atirantada y pilona de canto variable que combinará funcionalidad y diseño estético, respetando el entorno urbano y paisajístico. Permitirá el paso simultáneo de vehículos, peatones y ciclistas, integrándose en un corredor urbano que mejorará la fluidez del tráfico y la accesibilidad.

La adjudicación para la redacción del anteproyecto, proyecto constructivo y dirección de obra fue otorgada recientemente a la unión temporal formada por Técnicas Gades S.L. y Alonso Cobo Estudio de Ingeniería, con un presupuesto de 674.560,10 euros, financiados íntegramente por el Ayuntamiento. El equipo técnico dispondrá de seis meses para la elaboración de los documentos previos y un plazo de ejecución de obra estimado en 18 meses.

El alcalde Germán Beardo ha destacado que el nuevo puente no solo incrementará la capacidad vial, sino que favorecerá un modelo de ciudad más integrada y equilibrada, donde la movilidad activa y el transporte público ganen protagonismo. El puente también permitirá rescatar la memoria histórica del río, mejorando la entrada visual a la ciudad para los visitantes y reforzando la imagen urbana desde el punto de vista marítimo.

Espacio público renovado y accesible

La transformación urbana en torno al Guadalete no se limita a la construcción de infraestructuras de conexión, sino que incluye la reordenación de espacios públicos emblemáticos como la plaza de la Pescadería, una zona que actúa como nodo fundamental entre la ciudad, el río y el puerto.

El proyecto de remodelación de la plaza apuesta por priorizar el espacio peatonal, mejorar la accesibilidad y funcionalidad, y crear un entorno atractivo para residentes y turistas. Se contempla la creación de un aparcamiento subterráneo con más de 100 plazas que, junto con la reducción y reorganización del tráfico rodado, permitirá liberar superficie y favorecer el uso ciudadano del espacio.

Esta intervención forma parte de un plan integral que incluye también la reordenación de viales adyacentes, como la calle Ganado, la avenida de la Bajamar y el paseo fluvial, buscando generar un tejido urbano conectado, amable y funcional.

Aunque el proyecto ya se presentó con infografías que muestran su aspecto final, aún persisten dudas sobre los plazos para el inicio de la obra. La plaza es un lugar de gran tradición e importancia histórica, por lo que la remodelación ha de respetar el carácter y patrimonio local, al tiempo que introduce soluciones modernas que respondan a las necesidades actuales.

Desafío clave para la movilidad

Uno de los grandes retos de esta transformación es la gestión del aparcamiento. La estrategia municipal prevé la creación de alrededor de 1.500 plazas nuevas en la zona, distribuidas entre el aparcamiento subterráneo proyectado bajo la plaza de la Pescadería, el previsto para la avenida de la Bajamar y otro en la margen izquierda, aún en fase de planificación.

La propuesta de reorganización del tráfico pretende favorecer el transporte público, la movilidad peatonal y ciclista, reduciendo la dependencia del vehículo privado en el centro histórico, al tiempo que ofrece soluciones para los desplazamientos y la accesibilidad.

Muelle comercial

Paralelamente a las actuaciones urbanísticas en tierra, la ciudad avanza en la rehabilitación del muelle comercial, un espacio clave para la identidad portuaria y el desarrollo turístico. La obra, que ya ha alcanzado un 20 % de ejecución, supone una inversión superior a los 4 millones de euros y está orientada a modernizar y acondicionar las instalaciones para actividades náuticas, recreativas y comerciales.

El proyecto combina la recuperación estética del muelle con la incorporación de mejoras técnicas que garanticen su sostenibilidad y funcionalidad a largo plazo. El objetivo es dotar a la ciudad de un frente marítimo atractivo, dinámico y acorde con las exigencias del turismo actual, reforzando la imagen portuaria de El Puerto de Santa María como destino de referencia.

La coordinación entre el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y la Autoridad Portuaria es fundamental para que estos proyectos avancen de manera coordinada y eficiente. La colaboración institucional asegura la financiación, la coherencia técnica y la integración de las distintas actuaciones, claves para que la transformación del Guadalete se traduzca en beneficios tangibles para la ciudad.

La apuesta por recuperar el río como motor económico, cultural y social requiere un enfoque integral que contemple no solo las infraestructuras, sino también el impulso a actividades económicas, la conservación del patrimonio y la participación ciudadana.

Los ciudadanos de El Puerto de Santa María esperan que esta ambiciosa estrategia urbana se concrete en acciones visibles que mejoren su calidad de vida, atraigan inversión y turismo, y recuperen la relación histórica con el Guadalete. Solo así, el río dejará de ser un muro para convertirse en el eje central del crecimiento sostenible y la modernización urbana.

El Ayuntamiento de El Puerto ha logrado recuperar más de 123.000 euros tras ganar un juicio contra la empresa Ejecuciones en Superficies y Controles S.L., antigua gestora del aparcamiento de la Pasarela. Esta resolución judicial refuerza la defensa del interés público y marca un nuevo capítulo en la gestión de los recursos municipales.

La sentencia número 209/25, emitida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de El Puerto de Santa María el 9 de junio de 2025, condena a la empresa a abonar un total de 123.072,87 euros, además de los intereses legales y las costas procesales. La cuantía corresponde a impagos relacionados con la gestión del aparcamiento de la Pasarela, así como de otros estacionamientos municipales.

El conflicto se originó en 2022, cuando la adjudicataria alegó su incapacidad para cumplir con las obligaciones contractuales debido a un robo supuestamente ocurrido en la recaudación almacenada en una vivienda particular de uno de sus socios. Según la empresa, el dinero destinado a Impulsa El Puerto SLU, sociedad municipal encargada de la gestión, desapareció tras un incidente en la caja fuerte del domicilio.

Este argumento fue recibido con escepticismo por parte del Ayuntamiento, que calificó la explicación como «rocambolesca» y puso en duda la veracidad de la versión presentada. La falta de entrega de fondos afectó los ingresos municipales, generando un conflicto que derivó en la presentación de una demanda judicial para recuperar los recursos públicos.

Repercusiones y valoración municipal

El fallo judicial, favorable al Ayuntamiento, ha sido valorado positivamente por las autoridades municipales, que consideran la sentencia como un respaldo a la gestión pública y a la defensa de los intereses de los ciudadanos. La recuperación de estos fondos es vista como un triunfo en la protección del patrimonio público y en la garantía de transparencia en la administración local.

Impulsa El Puerto SLU, actualmente en proceso de concurso de acreedores, refuerza así su posición frente a los incumplimientos de terceros y marca un precedente para futuros procesos de gestión y adjudicación. El Ayuntamiento reafirma su compromiso con la correcta administración de los recursos públicos y la vigilancia de las concesiones para asegurar el beneficio común.

La resolución de este conflicto judicial pone de relieve la importancia de una supervisión rigurosa en las concesiones de servicios públicos, especialmente en sectores clave como la gestión de aparcamientos, que representan una fuente significativa de ingresos para la ciudad.

Además, la sentencia subraya la necesidad de mecanismos más sólidos para el control y seguimiento de las empresas adjudicatarias, evitando situaciones similares que puedan perjudicar las finanzas públicas y la confianza ciudadana.

El Ayuntamiento ha manifestado su intención de seguir fortaleciendo estos controles y de buscar nuevas fórmulas para garantizar una gestión eficiente, transparente y orientada al interés general en todas sus áreas de competencia.